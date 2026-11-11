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El narco Airaldi insiste con su pedido para salir de la cárcel de Ezeiza

El debate será este 12 de noviembre. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución previa que rechazaba la morigeración de la pena

11 de noviembre 2026 · 13:49hs
El narco Airaldi insiste con su pedido para salir de la cárcel de Ezeiza

Foto UNO/Gonzalo Nuñez

Este jueves 12 de noviembre, a partir de las 9:30, el Tribunal Oral Federal de Paraná llevará a cabo una nueva audiencia decisiva para discutir el pedido de arresto domiciliario del productor agropecuario Leonardo Airaldi. La apertura de este nuevo debate responde a lo dispuesto por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, órgano que dejó sin efecto la resolución de febrero pasado en la que se había rechazado la solicitud. El fallo de Casación fundamentó la nulidad en la omisión de convocar a los defensores de niñas, niños y adolescentes, un requisito legal indispensable para evaluar los derechos y el interés superior de los hijos menores del imputado.

El narco Airaldi insiste con su pedido para salir de la cárcel de Ezeiza

El narco Airaldi insiste con su pedido para salir de la cárcel de Ezeiza

Reclamo humanitario

La representación técnica del detenido, encabezada por la defensora Mariana Barbitta, sostiene el reclamo humanitario argumentando que Airaldi lleva casi dos años bajo prisión preventiva, una medida que considera excesiva y desproporcionada. Entre las razones expuestas para morigerar la detención, la defensa remarca el arraigo del imputado en la ciudad de Diamante, su conducta colaborativa a lo largo del proceso y un severo deterioro en su estado de salud, signado por un cuadro depresivo y afecciones respiratorias. Asimismo, solicitó su traslado a un domicilio en Paraná para facilitar la estrategia y la asistencia técnica de cara al próximo juicio oral.

En contraposición, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal adjunto Juan Sebastián Podhainy, mantiene una firme oposición a la concesión de la prisión domiciliaria. La acusación sostiene que la gravedad de los delitos atribuidos —que incluyen el almacenamiento de más de 29 kilogramos de cocaína y conllevan una expectativa de pena superior a los ocho años de prisión efectiva— configura un elevado riesgo de fuga, acrecentado por el poder económico del imputado. Respecto a los planteos médicos, la fiscalía asevera que la unidad penal cuenta con los medios necesarios para brindarle una atención sanitaria continua y adecuada.

Airaldi Narco Ezeiza
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