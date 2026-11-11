El FICER anunció su programación y anticipó las novedades de su octava edición

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) presentó oficialmente su octava edición, que se realizará del martes 24 al domingo 29 de noviembre

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) presentó oficialmente su octava edición, que se realizará del martes 24 al domingo 29 de noviembre en Paraná. La programación incluirá 70 películas de Argentina y el mundo, nuevas secciones, estrenos nacionales e internacionales y una amplia agenda de actividades que buscará acercar el cine a distintos públicos. La película Glaxo, de Benjamín Naishtat, protagonizada por Lali Espósito, será la encargada de abrir el encuentro y tendrá su estreno nacional en el festival.

Durante la presentación, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia del FICER como política pública y espacio de encuentro. Señaló que el festival representa una oportunidad para el desarrollo federal de los realizadores audiovisuales y permite que el público acceda de manera libre y gratuita a distintas propuestas cinematográficas. También remarcó el crecimiento sostenido de la iniciativa y su aporte a la difusión del cine entrerriano.

Por su parte, el presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), Maximiliano Schonfeld, puso el acento en el sentido de pertenencia y la identidad que caracterizan al encuentro. En ese marco, anticipó que esta edición sumará nuevas secciones y pantallas, además de propuestas que cruzarán el cine con otros lenguajes artísticos. También destacó la respuesta del público entrerriano, al que definió como especialmente interesado en las experiencias cinematográficas.

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de Florencia Curi y Betania Cappato como directoras artísticas. Ambas trabajaron junto a un equipo de programadores en una curaduría que busca dialogar con la identidad del territorio y, al mismo tiempo, acercar al público a otras formas de hacer y experimentar el cine.

El cine de la región tendrá un lugar destacado a través de la sección Orillas, dedicada a las producciones regionales, y de la competencia de cortometrajes entrerrianos, que contará con premios del Jurado Oficial y el Jurado Joven. Además, los cortos que no quedaron seleccionados tendrán la posibilidad de participar de una fiesta especial durante la última jornada del festival.

La programación se distribuirá en nueve salas y espacios: la sala principal del CPC, Cinemas Las Tipas, Cine Círculo, la Sala Noble y la Cinemateca del IAAER, la Sala Kuttel de la Vieja Usina, espacios al aire libre y el domo del Mirador TEC Inmersivo. En total, serán ocho secciones y 16 películas en competencia, con producciones nacionales, internacionales, latinoamericanas y propuestas para compartir en familia.

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Terror, fantasía, estrenos y homenajes en la nueva edición del FICER

Entre las novedades se encuentra Vórtice, una nueva sección dedicada al cine de terror y fantasía. También habrá dos estrenos internacionales de las realizadoras Valentina Maurel y Meritxell Colell, cuyas películas fueron premiadas en Cannes y Locarno. La clausura estará a cargo de El hombre más solitario de la ciudad, de Tizza Covi y Rainer Frimmel.

Otro de los momentos destacados será el homenaje a Adolfo Aristarain, con una selección de películas fundamentales de su filmografía en el marco de Cinemateca Presenta. La sección reunirá copias restauradas, películas recuperadas y materiales que forman parte del patrimonio cinematográfico. Además, se realizará una función especial de Tiempos modernos, de Charles Chaplin, con acompañamiento musical en vivo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dirigida por Luis Gorelik.

El encuentro también tendrá un espacio para la industria audiovisual a través de FORUM-FICER, el Foro de Coproducción Regional, que reunirá a 14 proyectos seleccionados. Durante tres jornadas, sus representantes podrán presentar sus trabajos ante productores y referentes del sector, participar de instancias de formación e intercambio y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del cine regional.

La agenda se completará con mesas de debate, masterclass, encuentros con directores y protagonistas, activaciones artísticas, música en vivo, talleres para las infancias y jóvenes, y experiencias que llevarán el cine más allá de las pantallas. De esta manera, Paraná volverá a convertirse durante seis días en un punto de encuentro para realizadores, trabajadores de la cultura y espectadores.

El FICER es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial. Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita.