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Paraná: finalizan trabajos de cordón cuneta y ordenamiento vial en zona este y sureste

Autoridades municipales y referentes vecinales de Paraná supervisaron las tareas en Vicoer 46 Viviendas, El Trébol, y 20 de Junio

11 de noviembre 2026 · 12:09hs
﻿Paraná: finalizan trabajos clave de cordón cuneta y ordenamiento vial en zona este y sureste

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Paraná: finalizan trabajos clave de cordón cuneta y ordenamiento vial en zona este y sureste

Paraná: finalizan trabajos clave de cordón cuneta y ordenamiento vial en zona este y sureste

La Municipalidad de Paraná avanza con obras de cordón cuneta y mejoramiento de calles en los barrios El Trébol, Vicoer 46 Viviendas y 20 de Junio, en la zona este y sureste. Los trabajos se desarrollan en el marco del programa Presupuesto Participativo y tienen como objetivo consolidar la infraestructura vial, mejorar la circulación y optimizar el drenaje pluvial para prevenir anegamientos.

Las tareas comprenden las calles Gobernador Tibiletti; las calles A, B y C del barrio Vicoer 46 Viviendas; calle 1344 del barrio 20 de Junio; y Las Alverjillas y Las Marimoñas, en El Trébol. En total, se intervienen más de 1.100 metros lineales de calles y se reparan más de 1.500 baches.

La obra fue recorrida por el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice, junto a la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella; la directora de Presupuesto Participativo, Julina Viola, y la presidenta de la comisión vecinal Rieles del Este, del barrio Vicoer 46 Viviendas, Yamila René.

Presupuesto Participativo 2023

Lorefice explicó que los trabajos corresponden a una propuesta elegida por los vecinos en el Presupuesto Participativo 2023. “Los vecinos ganaron en este lugar un cordón cuneta mejorado, de más de 1.100 metros, que se está ejecutando. Lo está haciendo el Municipio con fondos 100% paranaenses y estamos en la etapa final, concluyendo estas tareas”, señaló.

Paraná: finalizan trabajos clave de cordón cuneta y ordenamiento vial en zona este y sureste

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El funcionario destacó la importancia de dar respuesta a demandas históricas de los barrios y sostuvo que la recorrida permitió conocer la conformidad de los vecinos con los avances. Además, indicó que el objetivo es retomar las propuestas del Presupuesto Participativo y continuar con obras financiadas con recursos municipales en distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, Julina Viola valoró el trabajo conjunto con las comunidades barriales y la participación de los vecinos durante el desarrollo de las intervenciones. “Estamos muy contentos con la recepción de los vecinos, pero sobre todo por el trabajo en conjunto que hemos hecho con ellos. No solo por la accesibilidad y por lo que transforma la obra este barrio, sino también por la integración sociourbana que estamos planteando”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el intercambio permanente con los vecinos permite conocer sus necesidades y mejorar las intervenciones. También señaló que uno de los objetivos del programa es integrar los distintos sectores de la ciudad, sin establecer diferencias entre el centro y las zonas periféricas.

Desde la comisión vecinal, Yamila René manifestó su satisfacción por la concreción de los trabajos y el impacto que representan para el barrio. “Es un barrio que estaba olvidado porque está alejado de todo, es un barrio chico, de 46 viviendas y tres manzanas. Estamos muy contentos de haber podido conseguir esto, de tener una salida, una entrada y seguir consiguiendo cosas para el barrio”, afirmó.

La representante vecinal también destacó el cambio que generan las obras en el entorno y el esfuerzo compartido para alcanzar las mejoras. “Estoy muy feliz con lo que se está logrando y cómo cambia el aspecto del barrio. Los vecinos también están muy contentos porque hemos luchado mucho a través de notas y expedientes, y ahora se ha conseguido. Es un avance inmenso y queremos seguir trabajando para que el barrio continúe creciendo”, concluyó.

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