La historia de Marta Torres contada por su sobrina: trasfondo del encuentro que conmovió al Papa León XIV

A dos días del histórico testimonio en el Cotolengosu sobrina Rosana Torres dialogó con La Red Paraná para reconstruir una vida de resiliencia, el sostén familiar frente al abandono y el verdadero significado de su mensaje ante el Pontífice.

El impacto provocado por el testimonio de Marta Griselda Torres resonó con fuerza en la provincia de Entre Ríos y en todo el país. A dos días de que la residente del Pequeño Cotolengo Don Orione de Claypole conmoviera hasta las lágrimas al Papa León XIV, su sobrina Rosana Torres (docente paranaense nacida en Lanús Este) habló con La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná).

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Durante la entrevista, Rosana describió la profunda emoción y revolución que vive la familia, distribuida entre las localidades de María Grande, en Paraná y Buenos Aires. El contacto permanente a través de grupos familiares, las llamadas de vecinos y allegados reflejan el orgullo por un hito que trascendió lo personal para convertirse en un mensaje universal de dignidad. “Te diría que primero revolucionados desde que nos enteramos. Fue una gran emoción para la familia y una gran alegría más que nada por nuestra tía, que yo sé que para ella es algo muy importante para su vida, para su espiritualidad. Realmente han sido unos días muy intensos”, contó la consultada.

La historia de Marta Torres contada por su familia: el trasfondo del emotivo encuentro que conmovió al Papa León XIV

Testimonio de fe y entrega

La entrevista a Rosana tuvo como eje central los acontecimientos ocurridos durante la visita oficial del Papa León XIV al Pequeño Cotolengo de Claypole, tres días antes de que Marta cumpliera 79 años. Elegida para representar a los más de 400 residentes de la institución, Marta preparó sus palabras con la asistencia de una psicopedagoga para exponer abiertamente su vivencia con la parálisis cerebral y su deficiencia visual congénita.

En presencia del Pontífice, Marta relató sin tapujos las duras marcas de su infancia: el abandono de su madre un día antes de su cumpleaños y la posterior búsqueda itinerante por internaciones y centros hospitalarios transitorios donde no encontraba un lugar definitivo. Su fortaleza y lucidez al describir cómo en el Cotolengo halló "un faro de luz", amor y fe provocaron las lágrimas de León XIV. Al concluir su intervención, Marta le entregó al Santo Padre un ejemplar de su libro autobiográfico con el propósito de acompañar a otras personas en situaciones de vulnerabilidad, gesto que el Papa agradeció definiendo su vida como "un milagro de Dios" y regalándole un rosario.

El amor como respuesta al abandono

Uno de los aportes centrales de Rosana Torres fue precisar el contexto familiar que sostuvo a Marta a lo largo de las décadas. Tras el abandono materno en la infancia transcurrida en María Grande, a 60 kilómetros de Paraná, el padre de Marta (abuelo de Rosana) decidió trasladarse con ella y sus hermanos menores a Lanús Este, asumiendo plenamente su cuidado y crianza. Rosana relató que creció en esa misma casa de Lanús Este junto a su abuelo y sus tíos. Evocó el recuerdo del hermano de Marta, Rolando, quien en la niñez en Entre Ríos la llevaba en brazos hasta la orilla del río, demostrando el lazo afectivo inquebrantable que suplió la ausencia materna. Ese núcleo familiar sólido fue el que posteriormente acompañó el ingreso de Marta al Cotolengo Don Orione cuando ella tenía alrededor de 15 años.

Seis décadas de vida en el Cotolengo

La importancia de la historia de Marta radica también en visibilizar el trabajo asistencial y humano del Pequeño Cotolengo Don Orione de Claypole, ubicado en el partido de Almirante Brown. La institución, considerada el centro de atención integral más grande del Cono Sur en un predio de 50 hectáreas, alberga a más de 400 residentes con discapacidades intelectuales y motoras.

En su entrevista, Rosana evocó con cariño sus visitas dominicales de la infancia al predio de Claypole, las cuales recordaba como paseos entrañables en los que recorría los distintos pabellones, compartía momentos con los internos y cantaba la canción Zapatos Rotos al compás de la guitarra de uno de los residentes. La institución, fundada bajo la inspiración de San Luis Orione y San José Benito Cotolengo, opera mediante casas comunitarias con rutinas familiares, promoviendo la integración a través de talleres de arte, teatro, huerta y música. “Tengo el recuerdo de cuando iba al Cotolengo a visitarla, para mí era como ir a un paseo de un domingo. Era hermoso ir, estar con los chicos... con la gente”, mencionó.

Libro autobiográfico

Rosana destacó además la marcada inclinación intelectual de su tía Marta a pesar de sus severas limitaciones físicas. Recordó que, cuando ella cursaba sus estudios para ser profesora, Marta le confesó que en su juventud le hubiera gustado ser maestra, razón por la cual siempre se mantuvo cercana a la lectura y a las actividades culturales en la medida de sus posibilidades.

Esa inquietud por comunicar y ayudar derivó en la redacción de su autobiografía. En los micrófonos deLa Red Paraná, Rosana confesó que la familia en Entre Ríos se encuentra en plena búsqueda de ejemplares del libro a través de sus parientes en Buenos Aires para poder leerlo íntegramente. El testimonio de Marta no solo conmovió a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, sino que revalorizó la historia de una mujer que transformó el dolor del abandono en una obra de enseñanza y esperanza para toda la comunidad.