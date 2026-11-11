Liga Argentina: jornada negativa para Central Entrerriano y La Unión de Colón

El Rojinegro resignó su invicto como local en la Liga Argentina al perder ante Provincial de Rosario. La Unión cayó ante Regatas de San Nicolás.

Central Entrerriano de Gualeguaychú y La Unión de Colón sufrieron sendas derrotas como local en una nueva presentación en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El Rojinegro perdió 90 a 74 ante Provincial de Rosario. El Rojo fue superado 74 a 73 a manos de Regatas de San Nicolás.

Provincial culminó su gira entrerriana con una sorpresiva victoria en el estadio José María Bértora al derrotar 90 a 74 a Central Entrerriano.

El conjunto santafesino dominó el trámite del pleito gracias a la presión defensiva que impactó en el bajo goleo del Rojinegro. Con Gastón Gerbaudo a la cabeza, los rosarinos mantuvieron la diferencia previo al entretiempo: 32-43.

Central Entrerriano recibió el primer golpe como local en la Liga Argentina 2026/27

Los ataques del dueño de casa no prosperaron a pesar de los intentos, por lo que fue la visita quien tomó las riendas del partido en el segundo tiempo y administró la ventaja con solvencia.

El MVP de la noche fue Bautista Fernández, del elenco ganador, con 21 puntos y 5 rebotes, bien acompañado por el trabajo de Mariano Fierro, autor de un doble-doble de 13 unidades y 12 recobres. Gastón Gerbaudo, con 20 y Gonzalo Torres con 17 se sumaron al goleo en doble dígito. Johu Castillo, con 28 de valoración, 22 puntos, 9 rebotes y 2 tapones fue el más destacado de Central Entrerriano.

El equipo dirigido por Martín Pascal, que quedó sin invicto en casa, culminarán el viernes su seguidilla de cinco partidos en condición de local ante el club Tomás de Rocamora.

Por su parte, los orientados por Esteban Gatti regresarán a casa para recibir el próximo lunes a Quilmes de Mar del Plata.

Derrota ajustada de La Unión

Regatas de San Nicolás cerró su gira entrerriana con una victoria sobre La Unión de Colón por 74 a 73 en un final apretado y apasionante. Nicolás Ferreyra y Tomás Rossi fueron los goleadores de Regatas con 17 puntos cada uno. En el anfitrión, Matías Caire se destacó con 23 puntos.

El primer tramo del encuentro fue para el Rojo por 21 a 19; que supo ser más preciso, convirtió, aprovechó los errores del rival y trató de ejecutar sin errores. Regatas buscó y sumó pero le costó físicamente el ida y vuelta rápido que había empezado a imponer el rival.

El segundo cuarto tuvo un inicio más intenso donde el equipo de Martín Guastavino continuó dispuesto a manejar el ritmo, pero la reacción justa por parte de los de Pablo Dastugue le permitió a Regatas darlo vuelta para irse al descanso con victoria parcial por 36 a 41. En el primer tiempo fueron claves los aportes de Matías Caire y Gian Franco Sinconi por el lado local, mientras que en la visita se apoyó en Tomás Rossi y su extranjero Maurice Walton que supieron convertir los espacios en goles debajo del aro.

A la vuelta del descanso, el parcial fue netamente para el colonense que no dudó, sumó, defendió. Si bien tuvo desprolijidades por momentos, supo mantener el dominio, llevando el juego en su favor. La visita pagó caro sus momentos de desencuentro con el aro, su juego pasó mucho por Nicolás Ferreyra que le dio aire y además aportó puntos importantes. Sin embargo La Unión se quedó con el tercero por 59 a 54.

El final padeció casi las mismas cualidades que el segundo cuarto. Inicio mejor para los locales que ya venían haciendo un buen trabajo, seguido por un cierre a toda orquesta de Regatas, que mostró su mejor carácter frente a una derrota parcial, con el deseo intacto de sumar otro triunfo en ruta.

Carácter, dominio de los tiempos, ejecución y confianza intacta fueron las claves para el importante triunfo en ruta que sacó Regatas, por la mínima y suspirando, festejo en Colón por 73 a 74 y cerró su gira entrerriana con dos victorias y una derrota.