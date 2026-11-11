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Fusión de Géneros se prepara para el regreso de Anna Blou a los escenarios locales

Anna Blou, cantante y compositora paranaense, regresa a los escenarios locales para participar del festival Fusión de Géneros

11 de noviembre 2026 · 16:49hs
Fusión de Géneros se prepara para el regreso de Anna Blou a los escenarios locales

Radicada actualmente en Buenos Aires, la artista atraviesa una etapa de renovación musical. Luego de presentar su primer álbum, Mar es Mar, grabado en Estudios Unísono, donde funcionó el estudio de Gustavo Cerati, trabaja de manera independiente en su segundo material discográfico, titulado Chica Punk, junto al músico y productor Elías Moreno.

Anna Blou en Paraná

Este nuevo proyecto propone un acercamiento al pop punk alternativo, con guitarras distorsionadas, melodías enérgicas y letras que recorren historias de desamor, rupturas y relaciones fallidas. Entre sus influencias aparecen referentes internacionales como Avril Lavigne, Blink-182 y Sum 41, cuyas sonoridades marcaron a toda una generación.

Uno de los adelantos de esta etapa es TÓXICA, su más reciente sencillo, que cuenta con un videoclip oficial disponible en YouTube y anticipa la identidad sonora de su próximo disco.

Con más de diez años de recorrido en la escena independiente, Anna Blou se presentó en reconocidos espacios de Buenos Aires como Niceto Club, The Roxy Live y El Teatrito. Ahora, el regreso a Paraná tendrá un significado especial: reencontrarse con el público de su ciudad y compartir las canciones de una etapa artística que apuesta por nuevos sonidos.

El show será el viernes 13 de noviembre, desde las 21.30, en Full Moon, Paraná, como parte del festival Fusión de Géneros. Para conocer más sobre su música y próximos lanzamientos, se puede visitar su cuenta de Instagram (@annablouu), su sitio web www.annablou.ar y sus canales de Spotify y YouTube.

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Anna Blou Paraná
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