En el Monumental, River va por su cuarta victoria al hilo

River y Huracán jugarán este sábado desde las 19, por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio busca seguir subiendo en la tabla.

River y Huracán jugarán este sábado desde las 19 en el Monumental, por la décima fecha del Torneo Clausura de fútbol. Luego de cosechar tres victorias seguidas con Leonardo Ponzio como entrenador, el Millonario buscará seguir subiendo en las posiciones.

Después de encadenar derrotas y eliminaciones en el semestre, el cuadro de Núñez vuelve a ilusionarse tras vencer a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán mostrando un nivel sólido. En caso de volver a sumar de a tres, se afianzarán aún más en los puestos de clasificación a octavos y seguirán trepando en la tabla anual, con la Copa Libertadores como objetivo.

Ponzio confiaría en los mismos once por cuarto partido seguido y lograría algo que no ocurre en Núñez desde el año 2016, cuando Marcelo Gallardo repitió alineación el mismo número veces durante su primer ciclo.

Santiago Beltrán volvería bajo palos y la línea de cuatro estaría conformada una vez más por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Fausto Vera volvería a oficiar como volante central con Tobías Andrada y Tomás Galván más sueltos y llegadores a sus costados y Thiago Almada sería el enganche. En tanto, Ángel Correa y Sebastián Driussi compartirían la punta.

Por su parte, Huracán buscará seguir su levantada tras derrotar por 2-1 a Racing y cortar un registro de cuatro partidos sin victorias que lo alejó de la clasificación a la próxima instancia, siendo ese su objetivo en la recta final de la fase regular.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo de este año en el Ducó, por la fecha 10 del Apertura. Aquel día significó el debut de Eduardo Coudet en el banco de River y el Millonario se llevó la victoria por 2-1 a domicilio con goles de Driussi y Montiel. Jordy Caicedo hizo el del honor para el local.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora: 19. Estadio: Monumental. Árbitro: Facundo Tello.