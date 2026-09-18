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San Benito: la Policía descubrió un laboratorio clandestino de drogas sintéticas

En San Benito, en una investigación por estafas, la Policía descubrió un posible laboratorio clandestino de drogas. Secuestraron 287 frascos con químicos.

18 de septiembre 2026 · 19:54hs
San Benito: la Policía descubrió un laboratorio clandestino de drogas sintéticas

Un supuesto laboratorio clandestino de drogas fue hallado este viernes en San Benito durante una investigación por estafas cometidas contra corralones de Paraná y Hasenkamp mediante cheques apócrifos. Tras el procedimiento, una mujer de 23 años, oriunda de la ciudad de Concordia, quedó detenida.

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El hecho en San Benito

Personal de la División Delitos Económicos realizó dos allanamientos: uno en calle 25 de Junio al final, en Paraná, y otro en la zona de Quiróz y Mihura, en San Benito. Durante los procedimientos también quedaron dos menores de edad a disposición del Copnaf, dieron cuenta fuentes policiales.

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En los operativos se secuestraron 287 frascos con una sustancia química compatible con componentes utilizados para drogas sintéticas y más de 830 recipientes vacíos en condiciones de ser llenados, señala El Once.

También encontraron una máquina para prensar tapas de frascos al vacío.

Dinero, cocaína y elementos robados

Además, los investigadores incautaron 2,3 gramos de restos de cocaína, $700.000 en efectivo y 2.600 dólares, junto con teléfonos celulares, documentación, anotaciones y una cámara de vigilancia.

La Policía recuperó asimismo aberturas que habrían sido adquiridas mediante las estafas investigadas y un chaleco balístico denunciado como robado.

Los procedimientos quedaron vinculados a la investigación por estafa y una supuesta infracción a la Ley 23.737. El fiscal Santiago Alfieri estuvo presente durante las medidas realizadas este viernes.

San Benito Policía laboratorio drogas sintéticas
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