Gualeguaychú inauguró el Mundial de Canotaje Maratón con una fiesta de culturas y tradiciones

Gualeguaychú inauguró el primer Campeonato Mundial de Canotaje Maratón de la historia en Sudamérica. Más de 700 palistas de más de 40 países participan.

El río Gualeguaychú fue escenario este miércoles de una jornada histórica para el deporte y la ciudad. Con banderas de distintos países, expresiones culturales, música y el acompañamiento de vecinos y visitantes, se realizó la apertura oficial del Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, el primero de su historia en territorio sudamericano.

La ceremonia, denominada “Gualeguaychú abraza al mundo” , se desarrolló en la Costanera, frente a la Plaza de los Amigos, y reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de las federaciones de canotaje, deportistas, entrenadores, estudiantes y familias. El acontecimiento marca un hito para la disciplina y posiciona a Entre Ríos en el escenario deportivo internacional.

“Hoy el río Gualeguaychú no es solo nuestro río, es el río del mundo”, expresó el intendente Mauricio Davico durante su discurso de bienvenida, en referencia a la trascendencia de recibir a más de 700 palistas provenientes de más de 40 países.

Gualeguaychú recibió al mundo

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el desfile de las delegaciones internacionales, que ingresaron con sus banderas ante el público presente. Los estudiantes de instituciones educativas vinculadas a clubes locales acompañaron a los deportistas, en una celebración que también tuvo como protagonistas a los símbolos de Argentina, Entre Ríos y Gualeguaychú.

La apertura fue una oportunidad para mostrar la identidad de la ciudad a quienes llegaron desde diferentes continentes. Las colectividades de alemanes del Volga, españoles, italianos, judíos, sirio-libaneses y uruguayos participaron del desfile, junto con una representación de la cultura gaucha argentina.

Las carrozas estudiantiles aportaron color y creatividad a la bienvenida. “Corazón de vapor”, realizada por alumnos del Instituto Guadalupe, representó parte de la memoria y las tradiciones locales, mientras que “Sembrando vida” transmitió un mensaje relacionado con el esfuerzo, la convivencia y el cuidado del ambiente.

El Carnaval del País, una de las expresiones culturales más reconocidas de Gualeguaychú, también formó parte de la celebración y acercó a los visitantes una muestra del espectáculo que distingue a la ciudad.

De esta manera, la ceremonia combinó deporte, historia y cultura, en una propuesta que buscó reflejar la diversidad de una comunidad que durante estos días recibe a representantes de todo el mundo.

Davico: “Nuestro río los desafía, pero nuestra comunidad los abraza”

Durante su intervención, el intendente Mauricio Davico destacó que la realización del Mundial trasciende las competencias deportivas y representa una oportunidad para fortalecer el turismo, generar nuevos vínculos y mostrar la hospitalidad de los gualeguaychuenses.

El jefe comunal agradeció a la Federación Internacional de Canotaje, a la Federación Argentina de Canoas y a la Federación Entrerriana de Canotaje por confiar en la ciudad como sede de una competencia de semejante magnitud.

También reconoció el acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial, del gobernador Rogelio Frigerio, y el trabajo de estudiantes, voluntarios y equipos municipales que participaron en la organización.

Davico recordó que Gualeguaychú es reconocida internacionalmente por su Carnaval, pero que durante esta semana también se convierte en la capital mundial del canotaje. En ese sentido, agradeció a los atletas y sus familias por viajar desde lugares lejanos y los invitó a disfrutar de la ciudad más allá de las carreras.

El mensaje del intendente resumió el espíritu de la jornada: “Nuestro río los desafía, pero nuestra comunidad los abraza”.

El desafío de organizar un Mundial en Sudamérica

El presidente de la Federación Argentina de Canoas, Jorge Serpi, resaltó la importancia de que Argentina reciba por primera vez un Campeonato Mundial de Canotaje Maratón en Sudamérica.

El dirigente señaló que el acontecimiento es el resultado de años de trabajo de dirigentes, clubes, entrenadores, deportistas y colaboradores que impulsaron el crecimiento de la disciplina en el país.

Además, agradeció a la Federación Internacional de Canotaje por elegir a Argentina como sede y destacó la capacidad de Gualeguaychú para recibir a las delegaciones internacionales.

En su mensaje a los participantes, Serpi expresó su deseo de que el campeonato ofrezca grandes momentos deportivos y que, por encima de los resultados, prevalezcan el respeto, la amistad y el intercambio entre las distintas nacionalidades.

Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje, Cecilia Farías, manifestó su emoción por la inauguración del certamen en territorio argentino. Recordó que organizar un Mundial en el país fue durante años un anhelo y celebró que finalmente se concrete con deportistas de diferentes partes del planeta.

Farías también puso el foco en el desarrollo de la disciplina y la inclusión. Destacó el programa internacional de identificación de talentos, que permite brindar formación técnica a atletas de distintos países, especialmente a aquellos que cuentan con menos oportunidades de acceso.

Asimismo, remarcó la importancia de ampliar la participación de niñas y mujeres en el deporte y de garantizar espacios seguros, libres de violencia, acoso y discriminación.

La dirigente también dedicó parte de su mensaje a la protección del ambiente y la preservación de los escenarios naturales donde se desarrolla la actividad. “Proteger los lugares donde paleamos es también cuidar el futuro de nuestro deporte”, sostuvo, en una invitación a cuidar las aguas y las costas del río Gualeguaychú.

El río, protagonista de la competencia

La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino y el izamiento de la bandera de la Federación Internacional de Canotaje. Los símbolos nacionales, las expresiones artísticas locales y el desfile de las delegaciones conformaron una celebración que unió a distintas culturas alrededor de una misma pasión.

La actividad deportiva ya había comenzado con las competencias máster disputadas el lunes y martes, mientras que este miércoles se desarrollaron las pruebas de paracanotaje.

A partir del jueves 22 y hasta el domingo 25 de octubre, el campeonato continuará con las categorías juveniles, sub-23 y sénior, que tendrán como escenario el circuito trazado sobre el río Gualeguaychú.

Las carreras se disputan en el tramo comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria. Para acompañar el acontecimiento, se instalaron tribunas en la Costanera, con acceso libre y gratuito para el público.

La expectativa está puesta en las próximas jornadas, que reunirán a deportistas de distintas edades y niveles competitivos en una cita internacional que promete combinar exigencia física, estrategia y resistencia.

Un acontecimiento que quedará en la historia

La apertura dejó una imagen representativa de la dimensión del Mundial: las banderas de países de distintos continentes compartieron la Costanera con estudiantes, colectividades, carrozas y expresiones culturales propias de Gualeguaychú.