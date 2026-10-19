Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026: Tito Palacios ganó la medalla de plata

El palista local Roberto Tito Palacios se subió al segundo escalón del podio en la prueba C1 masculina de 35 a 39 años del Mundial de Canotaje.

Roberto “Tito” Palacios se colgó la medalla de plata en el Mundial de Canotaje en Gualeguayhú.

Gualeguaychú vivió este lunes una jornada inolvidable con el comienzo del Mundial de Canotaje 2026. Con las tribunas colmadas desde las primeras hasta las últimas competencias, el río se convirtió en el escenario de una verdadera fiesta deportiva internacional, que reunió a palistas argentinos y extranjeros en el inicio de una semana histórica para la ciudad entrerriana.

El Campeonato Mundial Máster, el Campeonato Panamericano y el Mundial de Canotaje Maratón comenzaron a desarrollar sus actividades con pruebas individuales de kayak y canoa, en diferentes franjas de edad, en una apertura que combinó competencia, emoción y el acompañamiento del público.

Entre los grandes protagonistas del primer día estuvo Roberto “Tito” Palacios, quien hizo valer su condición de representante local y consiguió una destacada medalla de plata en la prueba de canoa individual (C1), dentro de la categoría masculina de 35 a 39 años.

El deportista gualeguaychuense finalizó segundo, detrás del checo Vojtech Mares, mientras que el argentino Claudio Paiva completó el podio en la tercera posición. De esta manera, la competencia tuvo presencia argentina en los tres lugares de privilegio y le permitió a la ciudad celebrar una medalla en el comienzo de un acontecimiento deportivo de alcance internacional.

Para Palacios, el resultado tuvo un significado especial. No solamente compitió en una cita mundialista frente a representantes de distintas nacionalidades, sino que además pudo hacerlo en su propia ciudad, acompañado por familiares, amigos y el público que se acercó para disfrutar de las pruebas.

Tito Palacios, una medalla mundial en casa

La presea conseguida por Palacios fue uno de los momentos destacados de la jornada inaugural y una de las grandes noticias para el deporte de Gualeguaychú. El palista atraviesa una extensa trayectoria internacional y disputa en esta oportunidad su decimotercer Campeonato Mundial de Canotaje, una continuidad que refleja su compromiso con la disciplina y su vigencia competitiva.

Con el segundo puesto en C1 masculino de 35 a 39 años, el representante local alcanzó las diez medallas mundiales de su carrera. Su cosecha internacional quedó compuesta por dos medallas de oro, seis de plata y dos de bronce, una colección que da cuenta de su recorrido en las competencias de máximo nivel.

La nueva presea adquiere un valor particular por el contexto en el que fue obtenida. En un campeonato que convoca a deportistas de diferentes países y que coloca a Gualeguaychú en el centro de la escena internacional del canotaje, Palacios pudo aportar un resultado destacado para la delegación argentina y celebrar frente a su gente.

La actuación del palista también representa un motivo de orgullo para el deporte entrerriano, que vuelve a tener a uno de sus exponentes entre los protagonistas de una competencia mundial. Su experiencia en este tipo de torneos y la posibilidad de competir en el lugar donde desarrolla buena parte de su actividad deportiva le dieron un condimento especial a una jornada que quedará en el recuerdo.

En la prueba C1, el checo Vojtech Mares se quedó con el primer puesto, Palacios obtuvo la medalla de plata y Claudio Paiva completó el tercer escalón del podio. El resultado permitió que dos representantes argentinos acompañaran al ganador en la ceremonia de premiación y que la ciudad tuviera una celebración propia en el primer día de actividad.

Un comienzo con tribunas llenas y protagonismo internacional para el Canataje

Más allá del resultado de Palacios, la primera jornada del Mundial de Canotaje dejó una imagen que marcó el pulso del acontecimiento: el acompañamiento del público durante todo el programa de competencias.

Las tribunas estuvieron llenas desde el inicio hasta el cierre de las pruebas, en una muestra del interés que despertó la llegada de deportistas de distintos lugares del mundo. El movimiento en el escenario deportivo y la sucesión de carreras le dieron a la ciudad una jornada diferente, con el canotaje como eje de la actividad.

La apertura incluyó competencias individuales de kayak y canoa, con participantes distribuidos en diversas categorías por edad. El programa permitió observar a deportistas máster de amplia experiencia y a representantes de distintos países que llegaron a Entre Ríos para medirse en una cita internacional.

La presencia de palistas de Argentina, Sudáfrica, Australia, Canadá, República Checa, Chile, España, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Estados Unidos, Dinamarca, Francia, Bélgica y Gran Bretaña, entre otros países, le dio al campeonato una marcada diversidad internacional.

La actividad también representó una oportunidad para que Gualeguaychú mostrara su vínculo con el río y su tradición deportiva. Durante toda la jornada, las pruebas se desarrollaron ante un público que acompañó a los competidores y que encontró en la participación de los representantes locales uno de los principales motivos de interés.

Con el inicio simultáneo de las distintas competencias internacionales, la ciudad comenzó a transitar una semana que tendrá al canotaje como protagonista y que buscará consolidar su lugar dentro del calendario de grandes acontecimientos deportivos.

Los representantes de Gualeguaychú también dijeron presente

La participación local no se limitó a la medalla de Palacios. Otros palistas de Gualeguaychú formaron parte de las competencias del primer día y representaron a la ciudad en el escenario mundialista.

Jorge Fernández terminó en el noveno puesto, con un registro de 1 hora, 31 minutos y 54 segundos, y 49 centésimas (1:31:54.49). Por su parte, Nahuel Montiel finalizó en la posición 38, con un tiempo de 2 horas, 7 minutos, 15 segundos y 99 centésimas (2:07:15.99).

Ambos integraron la representación local en una jornada que ofreció un importante nivel de participación y exigencia deportiva. Sus resultados formaron parte del desarrollo de las pruebas inaugurales, en las que cada competidor buscó completar su recorrido y alcanzar la mejor ubicación posible dentro de su categoría.

La presencia de los deportistas de la ciudad aportó otro elemento significativo al campeonato: la posibilidad de que los representantes locales compartieran escenario con palistas internacionales y compitieran ante su propia comunidad.

En ese contexto, el segundo lugar de Palacios sobresalió como el resultado más destacado para Gualeguaychú, aunque la participación de Fernández y Montiel también contribuyó a una apertura con protagonismo entrerriano.

Argentina, protagonista de numerosos podios

La primera jornada dejó una importante cantidad de resultados para los representantes argentinos en las pruebas individuales de kayak, tanto en las categorías masculinas como femeninas.

En K1 masculino de 75 a 79 años, Luis Tucci obtuvo la medalla de oro, escoltado por el español Antonio Cruzado y el estadounidense John Traendly. En la categoría de 35 a 39 años, Daniel Dal Bo fue segundo detrás del sudafricano Clinton Cook, mientras que Fernando Velázquez completó el podio en el tercer lugar.

El dominio argentino también se reflejó en K1 masculino de 40 a 44 años, donde Fernando Percaz se quedó con el primer puesto, Julián Alganaras fue segundo y Eduardo Suárez terminó tercero. En la categoría de 45 a 49 años, Rodrigo Caffa obtuvo el oro, Iván Mansbach consiguió la plata y Néstor Pinta se llevó el bronce.

En K1 masculino de 55 a 59 años, Martín Paganotto logró la victoria, acompañado en el podio por el eslovaco Peter Soldán y el argentino Javier Orlando. A su vez, Omar Linares finalizó segundo en la categoría de 60 a 64 años, detrás del australiano Brett Greenwood, mientras que Fabián González completó el tercer puesto.

En las categorías femeninas también hubo resultados destacados para Argentina. Sabrina Torres consiguió la medalla de plata en K1 de 35 a 39 años, detrás de la chilena Goviana Reyes, mientras que Valeria Naimayer obtuvo el bronce.

En K1 femenino de 40 a 44 años, Cecilia Collueque se ubicó segunda, escoltando a la sudafricana Bridgitte Hartley, y Valeria Cilleruelo terminó tercera. En la categoría de 45 a 49 años, Griselda Noe se quedó con el primer lugar, Fernanda Lauro fue segunda y Victoria Sanchez completó el podio.

Carolina Diaz logró la medalla de plata en K1 femenino de 50 a 54 años, detrás de la española Blanca Arroyo, mientras que en la categoría de 55 a 59 años Corina Martin obtuvo el tercer puesto, en una prueba ganada por la danesa Jeanette Knudsen, seguida por su compatriota Jane Bisgaard.

La delegación argentina también sumó presencia en otros podios de la jornada, en un comienzo que dejó resultados repartidos entre distintas nacionalidades y confirmó el carácter internacional de la competencia.

En las categorías masculinas de mayor edad, Sudáfrica, Canadá y Australia consiguieron importantes victorias. Graham Monteith y Colin Simpkins ocuparon los dos primeros puestos en K1 de 65 a 69 años, mientras que el australiano David Berglund terminó tercero. En K1 de 70 a 74 años, el canadiense Hugh Fisher se quedó con el triunfo, acompañado por los sudafricanos Theo Smit y Chris Visser.

Entre las mujeres, la sudafricana Allison Hay ganó la categoría de 65 a 69 años, seguida por la australiana Margaret Bohm y la danesa Gitte Karlshoj. En K1 femenino de 60 a 64 años, la francesa Virginie Bayle obtuvo el primer lugar, con la belga Lut Thijs segunda y la británica Lynn Rimkus tercera.

Una semana histórica para el canotaje en Entre Ríos

El inicio del Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026 representa un acontecimiento de gran relevancia para el deporte entrerriano. La realización de competencias internacionales de esta magnitud reúne a deportistas de diferentes países, convoca al público y coloca a la ciudad en el centro de la actividad durante varios días.

La primera jornada dejó una combinación de resultados deportivos, participación local y acompañamiento popular. En ese escenario, la medalla de plata de Roberto “Tito” Palacios se convirtió en uno de los principales motivos de celebración para Gualeguaychú.

La actuación del palista, que sumó una nueva presea a su extensa trayectoria mundialista, le dio un significado especial al comienzo del certamen. A su vez, los resultados obtenidos por los demás representantes argentinos y la participación de competidores de diferentes nacionalidades reflejaron el nivel y la diversidad de las pruebas.

Con las tribunas colmadas y el río como escenario, Gualeguaychú puso en marcha una semana que ya comenzó a dejar imágenes y resultados destacados. Para Palacios, el estreno tuvo el valor adicional de subir al podio en su ciudad; para el deporte local, significó celebrar una medalla mundial en casa.

El campeonato continuará con nuevas competencias, en una programación que mantendrá la atención sobre los palistas argentinos y extranjeros. Después de un primer día que combinó emoción, reconocimiento y una importante convocatoria, la ciudad entrerriana comenzó a escribir una nueva página en su historia vinculada al canotaje internacional.