Frigerio reconoció a los deportistas entrerrianos que representaron al país en los Juegos Suramericanos

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó un homenaje en la Cámara de Diputados de Entre Ríos a los atletas que participaron de Santa Fe 2026.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este miércoles de un reconocimiento a los deportistas entrerrianos que representaron a la Argentina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una competencia internacional que reunió a atletas de distintos países de América del Sur y que tuvo a Paraná como una de las sedes.

El homenaje se realizó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y contó con la presencia de su presidente, Gustavo Hein; el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga; legisladores y deportistas que formaron parte de la delegación nacional en distintas disciplinas.

Durante el encuentro, Frigerio puso en valor el esfuerzo que implica llegar a una competencia de esta magnitud y destacó los resultados obtenidos por los representantes entrerrianos, entre ellos varias medallas de oro. Además, remarcó la importancia de los clubes, los entrenadores y las familias en el desarrollo de los atletas.

“Los éxitos deportivos son 10 por ciento de talento y 90 por ciento de esfuerzo”, expresó el mandatario, al destacar el trabajo que realizan los deportistas para alcanzar sus objetivos y representar al país en el ámbito internacional.

Junto a Hein, el gobernador agradeció la iniciativa de reconocer a quienes llevaron la bandera argentina y el nombre de Entre Ríos a los Juegos Suramericanos. En ese sentido, consideró que competir en una cita internacional representa una de las mayores aspiraciones para quienes practican deporte.

“Para los que nos consideramos deportistas, la posibilidad de competir por el país es un sueño. Ustedes ese sueño lo han alcanzado”, manifestó Frigerio ante los atletas presentes.

"El esfuerzo detrás de cada logro" dijo Frigerio

En su mensaje, el gobernador hizo hincapié en que los resultados deportivos son consecuencia de un proceso que demanda constancia, preparación y compromiso. También destacó que muchos de los representantes entrerrianos iniciaron su recorrido en clubes de distintas localidades de la provincia, donde encontraron entrenadores y espacios de formación que resultaron fundamentales para su crecimiento.

“Ese esfuerzo a veces tiene premio, y esta vez sí lo tuvo”, sostuvo, en referencia a las actuaciones de los deportistas durante los Juegos Suramericanos.

Frigerio también señaló que el acompañamiento familiar constituye un componente esencial en el desarrollo de los atletas, especialmente durante las etapas de formación y en los momentos en los que deben afrontar las exigencias de la competencia de alto rendimiento.

El reconocimiento, según planteó, no debía limitarse a las medallas ni a las posiciones obtenidas, sino que también debía contemplar el camino recorrido por cada deportista y el ejemplo que representa para la sociedad.

En esa línea, destacó el impacto que pueden tener estas actuaciones entre los más jóvenes, al demostrar que es posible proponerse objetivos deportivos ambiciosos y trabajar para alcanzarlos.

“Hoy esos jóvenes ven que es posible, que con esfuerzo y con el acompañamiento de los clubes, de sus entrenadores y de la familia, se puede”, afirmó.

Finalmente, agradeció a los atletas por representar a Entre Ríos y a la Argentina, y resaltó el orgullo que generan sus actuaciones.

“Ese ‘se puede’ lo demostraron ustedes con estas actuaciones contundentes que nos llenan de orgullo”, concluyó.

Los representantes entrerrianos en Santa Fe 2026

Entre los deportistas que participaron del homenaje estuvieron Nelson Salinas, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Lucio Retamar, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Aldana Gómez, Agustina Bonetti, Cielo Bonetti, Alan Peker y María Eugenia Martínez.

También estuvo presente Khalil Luna, integrante de la Selección Argentina de sóftbol, disciplina que tuvo a Paraná como escenario de sus competencias durante los Juegos Suramericanos.

La delegación entrerriana contó, además, con representantes en atletismo, rugby seven, canotaje, bochas, remo, pelota vasca, gimnasia artística, golf y stand up paddle, entre otras disciplinas.

En atletismo participó Betsabé Páez, oriunda de Crespo, en salto en alto. El sóftbol tuvo entre sus representantes a Federico Eder, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Manuel Godoy y Violeta Figueroa.

En rugby seven se destacaron Paula Pedrozo, de Concordia, y Antonella Reding, de Villaguay. En canotaje compitió Magdalena Garro, de Concepción del Uruguay, mientras que Milagros Pereyra, también de esa ciudad, representó a la provincia en bochas.

El remo contó con la participación del paranaense Emiliano Calderón, mientras que Melina Spahn, de Crespo, compitió en pelota vasca. Santiago Mayol, de Concordia, estuvo en gimnasia artística y Mía Yaya, de la misma ciudad, participó en golf.

Por su parte, las paranaenses Juliette Duhaime y Lucía Clembosky representaron al país en stand up paddle.

La variedad de disciplinas y procedencias reflejó la presencia del deporte entrerriano en una competencia que reunió a miles de atletas de Sudamérica y permitió que representantes de distintos puntos de la provincia formaran parte de una experiencia internacional.

María Eugenia Martínez: “Estoy muy feliz”

Tras el encuentro, la voleibolista entrerriana María Eugenia Martínez, oriunda de Diamante, expresó su satisfacción por el homenaje recibido.

“Todo muy lindo. Estoy muy feliz”, manifestó la deportista, quien valoró la iniciativa de distinguir a quienes representaron a la provincia en los Juegos Suramericanos.

El reconocimiento constituyó una oportunidad para que los atletas compartieran sus experiencias y recibieran el agradecimiento de las autoridades provinciales y legislativas por su participación en la competencia.

Pablo Migliavacca destacó jugar de local

El jugador entrerriano de sóftbol Pablo Migliavacca también agradeció a la Cámara de Diputados y al Gobierno de Entre Ríos por la distinción.

“Siempre es lindo recibir un reconocimiento”, expresó, al tiempo que felicitó a los demás deportistas de la provincia que integraron la delegación argentina.

Migliavacca destacó especialmente la posibilidad de competir en Paraná, ciudad que fue sede de las pruebas de sóftbol durante los Juegos Suramericanos.

“Para nosotros fue muy lindo jugar acá, de local, en una competencia sudamericana”, señaló.

El deportista también se refirió a la importancia de sostener el apoyo al deporte y a las instituciones que permiten el desarrollo de las distintas disciplinas.

“Como deportistas, nos interesa que el deporte siga siendo una prioridad. Me parece que siempre se puede hacer más”, concluyó.

Un reconocimiento que trasciende las medallas

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron una importante participación entrerriana en distintas disciplinas, con deportistas que alcanzaron podios y otros que sumaron experiencia en una competencia de nivel internacional.

El homenaje encabezado por Frigerio buscó poner en valor tanto los resultados como el esfuerzo que existe detrás de cada actuación. La preparación cotidiana, el acompañamiento de los entrenadores, el respaldo de las familias y el trabajo de los clubes fueron algunos de los aspectos destacados durante la ceremonia.

De esta manera, la Cámara de Diputados y el Gobierno de Entre Ríos reconocieron a quienes representaron al país y a la provincia en Santa Fe 2026, en una jornada que tuvo como eje el valor del deporte como herramienta de formación, superación y construcción de oportunidades para las nuevas generaciones.