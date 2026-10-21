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Boca tiene rival: Mineiro perdió ante City Torque, pero está en la final de la Sudamericana

El conjunto uruguayo le ganó 2-0 al Galo en la vuelta de la semifinal pero con el global 3-2, los brasileños jugarán ante Boca.

21 de octubre 2026 · 21:08hs
MIneiro perdió en Montevideo

Conmebol.

MIneiro perdió en Montevideo, pero de igual manera jugará con Boca la final.

No hubo batacazo en el estadio Centenario. El Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez cayó 2-0 contra Montevideo City Torque en Uruguay y, tras el 3-0 de la ida en Belo Horizonte, selló su pasaje a la final de la Copa Sudamericana. La definición será el próximo sábado 21 de noviembre en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, contra Boca Juniors, que dejó en el camino a Vasco da Gama.

A partir de la abultada ventaja conseguida en Brasil, el Galo disputó el encuentro con cierta tranquilidad. El dueño de casa buscó intimidarlo sin éxito en el primer tiempo, y tampoco pudo aprovechar un blooper del arquero, Gabriel Delfim: perdió la pelota en su área, pero tuvo reflejos para desactivar el avance de los Ciudadanos

En el complemento, el cuadro brasileño tuvo ocasiones para desempatar la contienda en Montevideo, aunque no pudo vencer la valla defendida por Franco Torgnascioli. La mala noticia de la noche llegó a falta de 15 minutos para alcanzar el tiempo reglamentario: el ecuatoriano Alan Franco fue expulsado por doble amonestación y se perderá el cruce decisivo ante el Xeneize en Colombia.

La visita se complicó solo con la inferioridad numérica y los tantos de Kevin Silva y Gary Kagelmacher entre los 88′ y los 93′ le añadieron una cuota de dramatismo al compromiso, pero City Torque no anotó ese tercer gol tan esperado y se quedó a las puertas de forzar los penales.

Contra Boca

El equipo brasileño había dado un paso importante en la ida tras ganar 3-0 de local y ahora buscará coronarse en el duelo decisivo ante el conjunto dirigido por Rodolfo el Vasco Arruabarrena, que dejó en el camino a Vasco da Gama.

Boca Mineiro Sudamericana Montevideo
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