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Los exámenes al Papa indican que no necesitará "ningún tratamiento adicional"

El papa León XIV dirigió este miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro y retomó su ciclo de catequesis mientras sigue su recuperación .

21 de octubre 2026 · 21:07hs
Los exámenes al Papa indican que no necesitará ningún tratamiento adicional. 

Los exámenes al Papa indican que no necesitará "ningún tratamiento adicional". 

Los médicos del papa León XIV confirmaron que el tumor extirpado el 13 de octubre fue un adenocarcinoma pulmonar, que la enfermedad estaba localizada y que una evaluación oncológica indica que no es necesario ningún tratamiento adicional.

LEER MÁS: El papa León XIV continúa su recuperación y el miércoles retomará las audiencias con los fieles

La salud del Papa

Un comunicado difundido este miércoles por la noche por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que lo operó el martes 13 en el Policlínico Gemelli, informa que se han emitido los informes definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica al Santo Padre.

“Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, reportó Vatican News y supo Noticias Argentinas.

El papa León XIV dirigió este miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro y retomó su ciclo de catequesis mientras continúa su recuperación posoperatoria.

A cuatro días de haber recibido el alta del Policlínico A. Gemelli de Roma, donde fue sometido a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, el Sumo Pontífice retomó su reflexión sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes (GS) y agradeció a todas las personas que en estos días rezaron por su recuperación, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

“Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, expresó el Papa.

Papa Tratamiento
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