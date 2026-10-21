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Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Revancha

Un apostador acertó los seis números de La Revancha del Quini 6 y ganó más de $4.684 millones. En el Siempre Sale hubo 12 ganadores, tres son de Entre Ríos.

21 de octubre 2026 · 22:03hs
Un apostador se hizo millonario con La Revancha del Quini 6. 

Un apostador se hizo millonario con La Revancha del Quini 6. 

Este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y un apostador, de la provincia de Córdoba, se llevó el premio de La Revancha y se hizo acreedor de $4.684.503.196,80. En tanto que en el Siempre Sale hubo 12 ganadores con cinco aciertos, tres son de Entre Ríos, y cada uno se lleva $31.042.872.

Por otra parte, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego más de 4.000 millones de pesos.

LEER MÁS: El Quini 6 tuvo este domingo dos ganadores en el sorteo Tradicional

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 05-39-04-32-44-40. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 45-42-21-04-20-24. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 11-14-33-02-28-01. Aquí hubo un solo ganador que se llevó $4.684.503.196,80. El apostador jugó la boleta en la ciudad de Córdoba.

Por último, en el Siempre Sale, salieron: 42-13-21-39-45-43. Hubo 12 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $31.042.872. Tres son de Entre Ríos.

Quini 6 apostador Millonario La Revancha
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