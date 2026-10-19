Las aguas del río Gualeguaychú comenzaron a albergar el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, un hito inédito para Argentina y Sudamérica. La competencia congrega a más de 700 palistas provenientes de más de 40 países en las categorías Máster y Élite, disputándose sobre un circuito estratégico comprendido entre el Puente Méndez Casariego, la zona portuaria y la Costanera.
El Mundial de Canotaje ya se disputa en Gualeguaychú
El Mundial se inició este lunes. Más de 700 palistas de 40 países competirán en el circuito entre el Puente Méndez Casariego, la zona porturaria y la Costanera.
La jornada inaugural se puso en marcha a las 9 con cinco largadas simultáneas que sumaron 33 competidores en el agua. En el ámbito de la Copa del Mundo, se iniciaron las pruebas de K1 masculino de 75 a 79 años —con dos palistas, entre ellos el argentino Luis Tucci y el español Antonio Cruzado—, la categoría masculina de 80 años o más, que contó con la participación del estadounidense John Traendly, y el K1 femenino de 65 a 69 años, con cuatro atletas internacionales.
En tanto, por el Campeonato Mundial, la categoría K1 masculino de 65 a 69 años reunió a 16 representantes, con la presencia de los argentinos Gustavo Cirillo y Marcelo Cravero. Minutos más tarde, la divisional K1 masculino de 70 a 74 años contó con 10 inscriptos, destacándose los locales Roberto Bustos, Enrique Centeno y Héctor Quiles, señala Análisis.
El desempeño local tuvo un momento culminante con Roberto Tito Palacios, quien alcanzó el segundo puesto en la carrera de C1 hombres (35 a 39 años). La actividad de la delegación de Gualeguaychú se completó con las presentaciones de Nahuel Montiel en K1 (40 a 44 años) y Jorge Fernández en K1 (50 a 54 años).
El certamen, que se extenderá hasta el 25 de octubre, continuará este martes con 25 competencias de embarcaciones dobles (K2 y C2) en recorridos de hasta 19 kilómetros con tramos de porteo, consolidando el impacto deportivo e institucional del evento en la región.
Cronograma del Mundial para el martes
Competencias de la mañana
9: K2 masculino máster de 65 a 69 años.
9.05: K2 masculino de 70 a 74 años.
9.10: K2 masculino de 75 a 79 años.
9.20: K2 femenino máster de 65 a 69 años.
9.25: K2 femenino de 70 a 74 y de 75 a 79 años.
10.30: K2 masculino de 35 a 39 años.
10.35: K2 masculino de 45 a 49 y de 55 a 59 años.
10,40: K2 femenino de 35 a 39, 45 a 49, 50 a 54 y 55 a 59 años.
12.20: Primera ceremonia de premiación del Mundial Máster y el Campeonato Panamericano, correspondiente a las carreras 23 a 30.
Competencias de la tarde
13: K2 masculino máster de 40 a 44 y de 50 a 54 años.
13.05: K2 masculino de 60 a 64 años y K2 femenino de 55 a 59 años.
13.10: K2 femenino de 40 a 44 y de 60 a 64 años.
13.15 h: C2 masculino máster de 35 a 44 y de 55 a 59 años.
16.05: K2 mixto máster de 35 a 44 y de 45 a 54 años.
16.10: K2 mixto de 55 a 64 y de 65 a 74 años.
17.30: Segunda ceremonia de premiación del Mundial Máster y el Campeonato Panamericano, correspondiente a las carreras 31 a 47.