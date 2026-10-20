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Micaela Maslein y Magdalena Garro se consagraron en el Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

En la segunda jornada de competencia, la paranaense y la uruguayense conquistaron la medalla de oro en K2 damas durante el Mundial de Canotaje Maratón 2026.

20 de octubre 2026 · 16:07hs
Magdalena Garro y Micaela Maslein festejan tras su consagración en el Mundial de Canotaje.

Magdalena Garro y Micaela Maslein festejan tras su consagración en el Mundial de Canotaje.

La paranaense Micaela Maslein y la uruguayense Magdalena Garro se consagraron campeonas mundiales en K2 damas y le dieron una nueva alegría al deporte entrerriano. La dupla se quedó con la medalla de oro este martes, durante la segunda jornada del Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, que se desarrolla en Gualeguaychú.

Las palistas entrerrianas alcanzaron el título en el primer mundial que se disputa en Sudamérica, en una competencia que reúne a deportistas de distintas franjas de edad y que este martes tiene como protagonistas a las embarcaciones dobles. Maslein y Garro se impusieron en la modalidad K2, en la que dos deportistas comparten el kayak, y sumaron una medalla dorada para la representación argentina.

Ambas cuentan con trayectoria en el seleccionado nacional y ya habían competido juntas en esta especialidad. En esta oportunidad, lograron coronar su actuación con una consagración mundial en aguas del río Gualeguaychú.

El Mundial continúa

La segunda jornada del certamen está dedicada a las pruebas de kayak doble y canoa doble, luego de las competencias individuales disputadas el lunes. La programación de este martes contempla 25 carreras, con largadas distribuidas hasta las 16.10 y dos ceremonias de premiación.

Las pruebas se desarrollan en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria de Gualeguaychú, con la Costanera como uno de los principales puntos de encuentro para el público que acompaña a los competidores.

La consagración de Maslein y Garro representa un destacado logro para el canotaje entrerriano, con dos deportistas de la provincia que alcanzaron lo más alto del podio mundial en una competencia que tiene como escenario a su propia tierra.

Mundial Canotaje Micaela Maslein Magdalena Garro Gualeguaychú
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