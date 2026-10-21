Entre Ríos: alerta naranja por tormentas para el jueves y mejora parcial del tiempo el viernes

El SMN advirtió en Entre Ríos lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h en 12 departamentos. Las máximas llegarán a 29 grados.

Entre Ríos: alerta por tormentas para el jueves y mejora parcial del tiempo el viernes.

El pronóstico del tiempo para Entre Ríos anticipa un jueves 22 marcado por la inestabilidad, con probabilidades elevadas de lluvias y tormentas en las principales ciudades de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que comprende 12 departamentos, mientras que para el viernes 23 se espera una mejora parcial de las condiciones meteorológicas.

Según las previsiones actualizadas este miércoles 21, las temperaturas máximas del jueves oscilarán entre los 25 y 28 grados en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Para el viernes se anticipan registros similares, con valores que podrían alcanzar los 29 grados en el noreste provincial.

La principal preocupación estará concentrada en las tormentas previstas para el jueves, que podrían presentar intensidad considerable en algunos sectores.

Jueves con lluvias y tormentas en Entre Ríos

En Paraná, el jueves se presentará con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 25. De acuerdo con Meteored, la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 90%, con acumulados estimados de 2,6 milímetros. Se prevén chaparrones tormentosos y períodos de nubosidad variable.

Para Concordia, el pronóstico anticipa una mínima de 17 grados y una máxima de 28. La probabilidad de lluvias será del 90%, con acumulados estimados de 0,6 milímetros. El viento predominará del noreste, con velocidades de entre 20 y 44 kilómetros por hora.

En Gualeguaychú se espera una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 25. La probabilidad de precipitaciones también alcanzará el 90%, aunque con acumulados estimados de 29 milímetros. El pronóstico contempla chaparrones tormentosos y viento del este, con velocidades de entre 18 y 40 kilómetros por hora.

Por su parte, Concepción del Uruguay tendrá temperaturas de entre 15 y 27 grados. Meteored anticipa una probabilidad de lluvias del 90%, con acumulados estimados de 13 milímetros y posibilidad de chaparrones tormentosos.

Las previsiones muestran que las precipitaciones podrían alcanzar buena parte del territorio entrerriano, aunque su intensidad y distribución serán diferentes según cada localidad.

Alerta amarilla del SMN para 12 departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el jueves 22 de octubre, con vigencia durante la mañana y la tarde.

La advertencia comprende los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador, Victoria y Gualeguay.

Según el organismo, las áreas alcanzadas podrían registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

El SMN estima acumulados de precipitación de entre 40 y 80 milímetros en las zonas bajo advertencia, con posibilidades de superar esos valores de manera puntual.

Es importante señalar que Gualeguaychú y Concepción del Uruguay no figuran entre los departamentos comprendidos por esta alerta, aunque los pronósticos meteorológicos anticipan precipitaciones para ambas ciudades.

La advertencia oficial puede consultarse en el Sistema de Alertas Tempranas del SMN.

Viernes con mejoras y temperaturas de hasta 29 grados

Para el viernes 23 de octubre, las previsiones anticipan una disminución de la inestabilidad en buena parte de Entre Ríos, aunque no se descartan precipitaciones aisladas.

En Paraná se espera una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 25. Meteored anticipa condiciones de mayor estabilidad, con posibilidad de nieblas y sin precipitaciones significativas previstas en su resumen diario.

En Concordia, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados. Será una de las ciudades más cálidas de la provincia, aunque persistirá una probabilidad de lluvias del 60%, con acumulados estimados de 1,3 milímetros.

Para Gualeguaychú se pronostica una mínima de 16 grados y una máxima de 24. La jornada se presentaría con cielo parcialmente nublado y una disminución de la inestabilidad respecto del jueves.

En Concepción del Uruguay se anticipan temperaturas de entre 17 y 26 grados, con nubosidad variable y períodos de sol.

En estas últimas tres ciudades, salvo Concordia, el resumen diario consultado no informa una probabilidad porcentual de lluvia para el viernes.

De acuerdo con los reportes publicados este miércoles, el SMN no había emitido advertencias para el viernes 23, aunque las condiciones deberán seguirse mediante las actualizaciones oficiales.

Recomendaciones ante las tormentas

Frente a la alerta amarilla, las autoridades meteorológicas recomiendan evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor inestabilidad, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener limpios los desagües.

También se aconseja evitar la circulación por calles anegadas, permanecer alejado de árboles y postes durante las ráfagas intensas y buscar refugio en lugares cerrados cuando se registre actividad eléctrica.

En términos generales, Entre Ríos atravesará un jueves con condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores, mientras que el viernes podría comenzar una recuperación gradual del tiempo.

La evolución de las tormentas, especialmente en los departamentos comprendidos por la alerta amarilla, será determinante para conocer el comportamiento de las precipitaciones durante las próximas horas.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).