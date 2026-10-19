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El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

La tercera edición del Certamen Literario Municipal “Prof. María Eugenia Faué” distinguió una investigación sobre Olegario V. Andrade

19 de octubre 2026 · 16:43hs
El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

La tercera edición del Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú, dedicada al ensayo y la monografía, distinguió una investigación sobre Olegario V. Andrade y un trabajo sobre las raíces identitarias de la ciudad. El jurado también recomendó publicar en un solo volumen las cuatro producciones presentadas.

El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú distinguió nuevas miradas sobre su historia

El Certamen Literario Municipal 2026 “Prof. María Eugenia Faué” dio a conocer el fallo de su tercera edición, una convocatoria que busca promover la investigación, la escritura y la recuperación de la historia y la memoria colectiva de Gualeguaychú. En esta oportunidad, el concurso estuvo dedicado a los géneros ensayo y monografía y reconoció trabajos que abordan distintas dimensiones de la identidad y el patrimonio cultural local.

El primer premio fue para El otro Olegario, de Guillermo César Ángel Martínez, presentado bajo el seudónimo José Chiripa. Además, el jurado otorgó una mención especial a Mi orgulloso rostro mestizo, de María Paulina Lemes, quien participó con el seudónimo Cambá.

El acto contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el concejal Juan Pablo Castillo; y la profesora María Eugenia Faué, cuyo nombre distingue esta edición del certamen.

Durante el encuentro, Olano destacó que el sostenimiento de estos espacios responde a una decisión del intendente Mauricio Davico, orientada a promover la producción de conocimiento y facilitar su acceso a la comunidad. En ese marco, remarcó la importancia de impulsar propuestas que estimulen la investigación, la producción intelectual y la difusión del patrimonio cultural de la ciudad.

Por su parte, Luis Castillo puso en valor la convocatoria y la trayectoria de los integrantes del jurado, conformado por Roberto Bugallo, Orlando Van Bredam y Carlos Marín. Los especialistas evaluaron las cuatro obras presentadas y resolvieron por unanimidad otorgar el primer premio a El otro Olegario y una mención especial a Mi orgulloso rostro mestizo.

La obra ganadora recupera la faceta periodística y política de Olegario V. Andrade a través de una investigación documental que reconstruye aspectos de su trayectoria y del contexto histórico en el que desarrolló su actividad. El trabajo propone así una aproximación a una figura relevante para la historia y la cultura entrerrianas.

En tanto, Mi orgulloso rostro mestizo, de María Paulina Lemes, aborda las matrices identitarias de Gualeguaychú y reivindica la presencia de los pueblos originarios y su pertenencia a la historia local. La investigación aporta una mirada sobre las raíces culturales de la comunidad y la importancia de reconocer las distintas huellas que conforman su identidad.

Más allá de los reconocimientos, el jurado recomendó publicar las cuatro obras participantes en un único volumen. La propuesta apunta a dar difusión a la producción literaria local, reconocer el trabajo de sus autores y estimular nuevas participaciones en futuras ediciones.

Las otras dos producciones fueron Ballet Folklórico Argentino “El Lazo”: “Andando los 50”, de Jorge Pedro Jurado, presentado bajo el seudónimo Carlo, y Rincones de mi pueblo, de Mariano Hernán Wright, quien participó como Cito.

Si bien el jurado consideró que estos trabajos no se ajustaban estrictamente a las características del ensayo o la monografía, destacó sus aportes a la recuperación de la memoria colectiva, las historias comunitarias y las experiencias que integran el patrimonio cultural de Gualeguaychú. Por ese motivo, ambas obras también fueron incluidas en la recomendación de publicación conjunta.

A partir de las características de los textos recibidos, el dictamen propuso, además, considerar la incorporación de la narrativa testimonial y la memoria colectiva como categorías específicas en próximas ediciones. La sugerencia abre la posibilidad de ampliar las formas de participación y dar lugar a otras maneras de contar y preservar las experiencias de la comunidad.

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