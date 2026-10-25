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Esta tarde, Patronato, cueste lo que cueste, deberá ganar

Patronato recibirá a Agropecuario de Carlos Casares. La victoria lo dejará a un paso de la permanencia en la Primera Nacional.

25 de octubre 2026 · 07:23hs
Esta tarde, Patronato, cueste lo que cueste, deberá ganar

Patronato se despedirá de barrio Villa Sarmiento hasta la próxima temporada. El Rojinegro asumirá su último desafío en el estadio Grella esta tarde. Será desde las 16 ante Agropecuario de Carlos Casares en la continuidad de la 35° fecha del campeonato de la Primera Nacional.

Este juego, correspondiente a la Zona B, contará con arbitraje de Álvaro Carranza. Televisará la señal de streaming de LPF Play. Transmitirá La Red Paraná.

Patronato, sin margen de error

A esta altura del certamen no hay margen de error. El representante entrerriano ingresará a escena con la tranquilidad de estar posicionado fuera de la zona de descenso, pero con la urgencia de conquistar una victoria para finalizar el penúltimo capítulo de la fase regular en puestos de castigos.

Con 37 unidades el elenco dirigido por Marcelo Fuentes se ubica en el 15° escalón de las posiciones. Detrás se ubican Chacarita y Nueva Chicago, con 36. Más atrás se encuentra Güemes, quien descendió al Torneo Federal A dos semanas atrás.

Patronato estará obligado a conquistar la victoria esta tarde. El éxito le ofrece la oportunidad de asegurar la permanencia en esta jornada. Para eso deberá esperar, al menos, una derrota de Chacarita, que esta tarde visitará a Temperley, o una caída de Nueva Chicago, que mañana recibirá a San Martín de San Juan.

El Rojinegro exhibió versiones distintas en las últimas presentaciones. Fue protagonista en los últimos cotejos que asumió en condición de local. En el Grella totalizó 7 de los últimos 9 puntos que disputó. En condición de visitante apenas rescató una unidad en las últimas tres presentaciones.

El Santo deberá presentar, al menos, una variante en relación al equipo que viene de perder 1 a 0 ante Tristán Suárez en Ezeiza. Juan Salas fue suspendido por tres fechas tras su expulsión en territorio bonaerense. Para suplir esta vacante Fuentes evalúa dos alternativas: Benjamín Bravo o Gonzalo Salega.

Por otro lado, el DT recibió buenas noticias en los últimos días. Gabriel Díaz, Nahuel Genez y Brandón Cortés recibieron el alta médica y están a disposición para el juego de esta tarde. Los tres podrían formar parte del banco de suplentes.

Enfrente estará Agropecuario. El Sojero es otro de los equipos que aún no garantizó su continuidad en la divisional. El conjunto dirigido por el ex-entrenador de Patronato Gabriel Gómez necesita, al menos una unidad, para asegurar la permanencia sin depender de otros marcadores. Si Chacarita pierde esta tarde, el Sojero asegurará su plaza independiente del resultado del partido que disputará esta tarde en Villa Sarmiento.

Agropecuario viene de recibir un duro golpe como local al caer categóricamente a manos de Colegiales por 3 a 0. En su última presentación en condición de visitante sorprendió a Quilmes al superarlo 1 a 0 en el estadio Centenario.

Otros partidos por la Zona B de la Primera Nacional

Temperley recibirá desde las 16 a Chacarita en la continuidad de la 35° fecha, Zona B. El Celeste buscará la victoria que le permita igualar el puntaje del puntero Tristán Suárez. El Funebrero va por los tres puntos para intentar despegar de los puestos de descenso. A la misma hora Gimnasia de Jujuy y Atlanta se enfrentarán en el norte del país

Desde las 17 Deportivo Maipú recibirá a Güemes de Santiago del Estero. Mientras Ferrocarril Midland enfrntará a Gimnasia y Tiro de Salta. El lunes completarán, desde las 13, Nueva Chicago-San Martín de San Juan.

Probables formaciones en el estadio Grella

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Santiago Piccioni; Bravo o Salega, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes

Agropecuario: Luciano Acosta; Facundo Sánchez, Tomás Lecanda, Alan Pérez y Milton Ramos; Rodrigo Mosqueira, Natanael Pereyra, Braian Aranda y Danilo Ruíz Díaz; Alejandro Gagliardi y Juan Cruz Vega. DT: Gabriel Gómez

Hora y TV: 16 (LPF Play).

Árbitro: Álvaro Carranza.

Estadio: Presbítero Grella.

Patronato Agropecuario Grella Primera Nacional
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