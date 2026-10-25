Franco Colapinto abandonó en Austin

Franco Colapinto sufrió un toque en el Gran Premio de Estados Unidos y debió abandonar. Kimi Antonelli ganó y quedó a un paso del título de campeón.

Franco Colapinto volvió a abandonar y se fue con las manos vacías de Estados Unidos.

Franco Colapinto tuvo que abandonar con el Alpine A526 el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 luego de 35 giros, debido a un inconveniente que surgió con el desprendimiento de una pieza del chasis que alteró el rendimiento luego del incidente que protagonizó en la curva uno del Circuito de las Américas cuando en el afán de defender la posición (entonces el 14°) se rozó con el Racing Bulls de Arvid Lindblad, provocando ello un trompo que lo relegó un par de posiciones en la vuelta 25.

Durante esas diez rondas, el Alpine evidenció su inestabilidad cuando transitaba las curvas veloces, relegando las posibilidades del piloto argentino de concretar su progresión en las posiciones para intentar escalar hasta el grupo puntuable, determinando este retiro el segundo de manera consecutiva en la temporada, luego del inconveniente técnico en Singapur.

A race of two halves. pic.twitter.com/Bf3oI6bqBz — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 25, 2026

Colapinto había iniciado la competencia en Austin calzando neumáticos duros, con los cuales tuvo un buen rendimiento que le permitió superar en el comienzo los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez y al Audi de Gabriel Bortoleto; el brasileño lo volvió a rebasar pero transitando por fuera del límite de pista, ante lo cual los comisarios lo penalizaron con 5 segundos.

“DOBLÓ HACIA MÍ”.



Así reaccionó @FranColapinto por radio luego del toque con Lindblad durante el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino debió abandonar la competencia.#F1 #Formula1 #USGP #Colapinto pic.twitter.com/mVIZx1jL8n — Carburando (@CarburandoTV) October 25, 2026

Si bien el pilarense advertía a su ingeniero Stuart Barlow que no contaba con buena potencia en el motor cuando transitaba las rectas, pudo mantenerse cerca del Williams de Carlos Sainz con el cual mantuvo una férrea disputa intercambiando posiciones ante la resistencia del madrileño, quien defendió el puesto ante los vanos intentos de Colapinto hasta que debió parar en boxes.

El roce de Franco Colapinto con Arvid Lindblad

La siguiente disputa del argentino fue con Lindblad, quien tras hacer su primer cambio de neumáticos (blandos por medios) se acercó peligrosamente al Alpine de Colapinto, presionándolo hasta concretar su maniobra para pasarlo, la cual fue con el toque que finalmente relegó y posteriormente lo hizo abandonar. De acuerdo a los comisarios deportivos, esta acción del británico no fue considerada para penalizarlo.

Kimi Antonelli venció en Estados Unidos

Kimi Antonelli dio un golpe de autoridad absoluto en la Fórmula 1 al quedarse con una victoria brillante en el Gran Premio de las Américas y quedó a un paso del campeonato, que podría definirse la semana próxima en México.

El piloto de Mercedes dominó de principio a fin pero los resultados de Lewis Hamilton (Ferrari) y su compañero de escudería, George Russell, que fueron cuarto y octavo, evitaron que se convirtiera en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1 con cinco carreras de anticipación.

Kimi Antonelli secures the Grand Prix victory!



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La carrera en suelo estadounidense ofreció un espectáculo de alto nivel en las posiciones de vanguardia. Antonelli tuvo que resistir los embates de sus perseguidores inmediatos para sostener el liderazgo: Charles Leclerc finalizó en el segundo lugar con su Ferrari tras una dura batalla, mientras que Max Verstappen completó el podio en la tercera colocación con el Red Bull.

Por detrás del tridente de podio, Lewis Hamilton firmó una sólida actuación para cruzar la bandera a cuadros en el cuarto puesto, sumando puntos fundamentales en la parte alta de la tabla. Por su parte, el francés Pierre Gasly completó una actuación muy trabajada en el pelotón para arañar la décima posición y meterse en la zona de premiación.

Con este triunfo categórico, Antonelli no solo ratifica su condición de máxima figura de la temporada, sino que deja el campeonato prácticamente sentenciado a su favor.

El próximo domingo en México, el piloto italiano seguramente llegará a la corona de la Fórmula 1.