Franco Colapinto largará desde la última fila

Franco Colapinto partirá 21° en el Gran Premio de Estados Unidos. Penalizó 10 lugares por cambios en el Alpine. La pole fue de Kimi Antonelli.

Franco Colapinto largará en el último lugar en el Gran Premio de Estados Unidos, tras la penalización de la FIA por un cambio en una pieza del equipo Alpine. El piloto argentino se ubicó 14° en la clasificación de este sábado, pero los 10 lugares que retrocede en la grilla, lo obligará a partirá 21° en Texas, este domingo desde las 17 a 56 vueltas. La pole quedó en manos de Kimi Antonelli.

Alentador fue el rendimiento que mostró el Alpine A526 de Colapinto en el Circuito de las Américas y logró un tiempo de 1’35”722/1000. De esta manera concretó el objetivo de ultimar los detalles de la puesta a punto para afrontar la carrera este domingo ubicándose penúltimo (21°) en la grilla, al penalizar posiciones por cambios en el control electrónico de la unidad de potencia hecho por el equipo de Enstone.

Como en las anteriores tandas de prácticas, el pilarense estuvo enfocado en la última actividad del sábado texano para conseguir la mejor prestación del A526 con los neumáticos blandos en la docena de giros cumplió en el recorrido de los 5.513 metros y selló su labor satisfactoriamente. La única dificultad que tuvo el piloto argentino fue en el comienzo cuando el coche se desestabilizó en la última curva, tras lo cual ingresó a boxes y sus mecánicos realizaron las correcciones en el chasis para evitar otras deficiencias en la pista que también cuenta con algunas ondulaciones y esto hace que los coches alteren sus trayectorias.

So close to making it through to Q3!



Such a frustrating end to our #USGP Quali pic.twitter.com/iQh6MM35UG — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 24, 2026

En la referencia con su compañero Pierre Gasly, el francés se ubicó 11° con 1’35”080/1000, tiempo que logró sobre el cierre y lo posicionó con una diferencia entre él y Colapinto de 642/1000. Sin embargo, el argentino deberá resolver su plan durante las 56 vueltas, en donde empezará por delante de Gabriel Bortoleto (largará último por una penalización de 70 posiciones ante las actualizaciones en su Audi); como ellos, también fue penalizado (pero con cinco lugares) Arvid Lindblad (Racing Bulls) y lo hará desde el 14° puesto de la grilla.

La palabra de Franco Colapinto

"El coche no estuvo tan bien como en otros circuitos, así que creo que tenemos que entender por qué y, por supuesto, intentar mejorar. Y mañana, obviamente, voy a intentar tener una buena largada y recuperar algunas posiciones", dijo Colapinto al concluir la sesión.

Preguntado por las dificultades que enfrentó, Colapinto señaló los baches del Circuito de las Américas como un aspecto que complicó particularmente a Alpine. "Creo que principalmente en los baches somos realmente débiles. En las partes donde hay muchos baches no somos tan rápidos", indicó.

Sin embargo, el argentino señaló que es una debilidad de larga data en Alpine: "Creo que no es solamente de este año, sino que viene de hace mucho tiempo. Simplemente tenemos dificultades con los baches y, en los circuitos con muchos baches, siempre tenemos problemas con el coche y con lo predecible que es su comportamiento".

La penalización llevó a que Colapinto trabajara durante las tres sesiones de entrenamientos en el ritmo de carrera, algo que espera aprovechar para avanzar desde la 21ª posición de salida.

"Sí, creo que es así", dijo al ser preguntado por Motorsport.com si el ritmo de carrera mostrado en las prácticas le permitía ser optimista para el domingo. "Por supuesto, también trabajamos más en ese aspecto, así que veremos", agregó.

"Guardamos los neumáticos para la carrera. Ojalá podamos aprovecharlos ahora. Espero que seamos fuertes en carrera, vamos a intentarlo", concluyó.

La pole fue de Kimi Antonelli

La Scuderia Ferrari no pudo revalidar en la clasificación los resultados de las tres prácticas preliminares y ambas SF26 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton quedaron relegadas al cuarto y quinto puesto, ante el nuevo dominio que evidenció el italiano Kimi Antonelli con el Mercedes para conseguir su 7ª pole position en F1, al concretar 1’34”035/1000 (a 211,058 kilómetros por hora) y así potenciar su anticipada coronación como campeón mundial este domingo.

Kimi Antonelli starts on Pole with Max Verstappen alongside!



Here is the full starting grid for the United States Grand Prix #F1 #USGP pic.twitter.com/l4hmyF3JoF — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Detrás del piloto italiano quedaron los Red Bull de Max Verstappen (a 179/1000) y de Isack Hadjar (a 215/1000); las unidades de Milton Keynes van recuperando el nivel con el motor Ford que desarrollan en conjunto con la marca de Detroit; luego quedaron las Ferrari de Leclerc (a 232/1000) y Hamilton (a 276/1000), seguidos por el Mercedes de George Russell (a 441/1000) y el McLaren del campeón saliente Lando Norris (a 768/1000) al cual le restaron otra vuelta por exceder el límite de pista.

A más de un segundo quedaron los Racing Bulls de Arvid Linblad y Liam Lawson (no giró) completando el Top10 del GP americano.