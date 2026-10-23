Franco Colapinto cerró el viernes 15° en los ensayos en Texas

Franco Colapinto tuvo su segunda tanda de ensayos en Estados Unidos y quedó 15°. El dominio fue para Ferrari. Este sábado es la clasificación.

El Gran premio de Estados Unidos tendrá su clasificación este sábado en el autódromo de Austin en Texas, donde la Fórmula 1 arranca su periplo por el continente americano. El argentino Franco Colapinto buscará mejorar luego de los dos ensayos de este viernes, pero debido a un cambio en el Alpine deberá penalizar para la grilla de partida del domingo.

En la jornada de viernes Colapinto terminó 17° y 15° en las dos tandas de entrenamientos. El piloto nacional tendrá una penalización de diez posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio. Alpine informó que el argentino contará este fin de semana con una nueva unidad de control electrónico, la cuarta que utiliza en la temporada, por encima de las tres permitidas.

La sanción se aplicará sobre el resultado que consiga en la clasificación de hoy y condicionará su posición de partida para la carrera de mañana en el Circuito de las Américas.

De esta manera, Colapinto afrontará el fin de semana en Austin con un obstáculo adicional en su intento por volver a sumar puntos después de una serie de carreras difíciles junto al equipo de Enstone.

Según la información comunicada por Alpine, el cambio corresponde a la unidad de control electrónico. Al incorporar un cuarto elemento de ese tipo, Colapinto excederá la asignación autorizada para el campeonato 2026 y deberá cumplir la penalización de diez lugares.

El equipo no detalló el motivo de la sustitución ni precisó si está relacionada con los inconvenientes que el argentino sufrió durante el fin de semana anterior en Singapur.

En la segunda tanda de ayer, el argentino quedó ubicado 15° con el Alpine A526 en el trazado texano de 5.513 metros, en donde además debió corregir una ida de trompa que lo complicó en algunos frenajes.

Another hour of practice under our belts pic.twitter.com/nZ3Rbntt1L — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 23, 2026

Si bien el registro de 1’37”201/1000 lo cumplió con el compuesto blando durante las primeras seis vueltas que dio, luego calzó el duro en su coche para cumplir con la simulación de la competencia llevando mayor carga de combustible a fin de evaluar el consumo y gestión del auto con el cual señaló tiempos en el orden de los cien segundos, tras reemplazar por otro juego de compuesto blando para los últimos minutos.

Esta labor se desarrolló a la inversa de la planificación realizada en la tanda inicial cuando lo había probado su compañero Pierre Gasly en el comienzo de la jornada; el francés en esta segunda prueba del día giró con medios y blandos, consiguiendo marcar 1’36”840/1000 y con ello quedar 12°, precediendo por 4/10 a Colapinto.

El dominio fue de Ferrari

Aunque los pilotos de Ferrari han limitado la ventaja que podrían adquirir con el paquete de actualizaciones que han montado en el Gran Premio de los Estados Unidos, la realidad es que este viernes demostró que han obtenido una mejora de rendimiento con Charles Leclerc llevándose la totalidad del viernes.

Cuando fue el momento de colocar las gomas blandas para la segunda práctica, Leclerc registró una vuelta de 1’35”291/1000 para confirmar la supremacía de los de Maranello aunque con la mínima ventaja sobre el Mercedes del líder del campeonato de pilotos, Andrea Kimi Antonelli.

Antonelli, quien necesita ganar y una serie de combinación de resultados para lograr su primer cetro dentro de la máxima categoría, quedó a 042/1000 de lo hecho el de Mónaco y saco más de una décima de ventaja respecto al Red Bull de Max Verstappen, tercero de la tanda.

A diferencia de la primera sesión, Isack Hadjar, compañero de Verstappen, no logró mantenerse cerca del ritmo y se ubicó hasta la novena posición a 1”1/10 segundos de diferencia de Leclerc y casi un segundo respecto al cuatro veces campeón del mundo.

Lewis Hamilton y George Russell cerraron los cinco primeros, pero con una desventaja de más de medio segundo respecto a lo hecho por Leclerc.

Liam Lawson se ubicó como el mejor de los Racing Bulls en la sexta plaza justo por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. El resultado del neozelandés es un impulso en la batalla que libran contra los Alpine donde el mejor del equipo francés fue Pierer Gasly colocándose en la posición 12 a medio segundo de diferencia de Lawson y apenas por delante de Arvid Lindblad.

Este sábado se desarrollará la tercera tanda de ensayos desde las 14.30, mientras que a las 18 será la clasificación.