Nueva victoria de Rocamora en la Liga Femenina

Como local, el Rojo superó 81-70 a Hindú Club de Córdoba por la Conferencia Norte. Rocamora volverá a jugar el jueves, nuevamente en Concepción del Uruguay.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay venció como local 81-70 a Hindú Club de Córdoba. Fue en el marco de una nueva presentación en la Conferencia Norte de la Liga Femenina de Básquet, la cuarta para el conjunto uruguayense y la quinta para las cordobesas.

En un cotejo que comenzó con bajo goleo fue el visitante el que se adelantó en el tanteador con una ligera ventaja de cuatro puntos impulsada por los dos triples de Valeria Barrett, que aportó ocho puntos en el primer tramo para el 13-9 parcial en favor de Hindú Club.

En el segundo tramo comenzó a aparecer quien sería posteriormente la figura del partido: Santina Cherot Magri. Con 11 tantos y tres triples, la joven jugadora impulsó al Rojo que consiguió revertir el tanteador a dos minutos del final. El marcador hacia el descanso más prolongado favoreció al local por reñido y cerrado 29-25, señala Análisis.

Otra vez Hindú fue mejor en el arranque del tercer tramo con el trabajo de Barrett, Bareihl y los aportes de larga distancia; mientras que Florencia Losada fue quien destacó en el Rojo manteniendo al local en partido (47-50) antes del último descanso.

En el cuarto final, Rocamora se impuso de arranque y marcó una ventaja de ocho puntos (58-50) forzando el pedido de minuto del banco visitante. A Hindú le rindió ese parate, porque metió un parcial de 10-0 a la vuelta que los puso por delante. En la continuidad del juego llegó con la ventaja hasta el final, cuando un lanzamiento de Cherot Magri puso el empate 66-66 definitivo en el tablero.

En el tiempo extra, Rocamora golpeó fuerte de entrada y con un parcial de 9-0 comenzó a sentenciar la victoria en su favor. Acabó siendo por 81-70, con las cordobesas sin chances de seguir el ritmo de las uruguayenses, que volvieron a ganar y lideran la Conferencia Norte con un récord de 4-0.

Rocamora volverá a jugar en su casa

La próxima presentación de Rocamora será nuevamente como local, en el estadio Julio César Paccagnella. Este jueves, a partir de las 20, el Rojo se medirá frente a Sociedad Española de San Luis.