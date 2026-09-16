Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes venció a Corinthians en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes se impuso 1 a 0 en San Pablo con un golazo de Alexis Castro. Luego de 17 años se metió entre los cuatro mejores del torneo.

16 de septiembre 2026 · 23:38hs
 Estudiantes se impuso con un golazo de Alexis Castro. 

 Estudiantes se impuso con un golazo de Alexis Castro. 
Estudiantes ganó de visitante.

Estudiantes ganó de visitante.

Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Corinthians en el estadio Neo Química Arena y logró la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. Ambos se midieron y no hubo emociones en el comienzo del cotejo. La intensidad de las disputas mano a mano y las fricciones marcaron los primeros compases del encuentro en la noche paulista.

El primer aviso de peligro fue un tiro libre de Memphis Depay, pero la pelota pegó en la parte externa de la red del arco defendido por Fernando Muslera.

Los organizadores dieron detalles del certamen de golf.

Todo listo para el Abierto de la Mesopotamia de golf en el CAE

Más de 130 estudiantes secundarios elegidos por sus pares serán premiados esta tarde por Rotary Club de Paraná en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

Rotary Club de Paraná distingue hoy a los mejores compañeros

Aunque esa aproximación inicial del elenco local fue superada por el juego del conjunto visitante que comenzó a tener más posesión y presionó arriba. El Timao se vio sorprendido por la actitud de su rival.

Recién en el epílogo del primer tiempo Kaio César generó peligro para Corinthians con una individual que terminó con un débil remate que fue controlado por Muslera.

Antes del descanso el Pincha tuvo su jugada más clara con un zurdazo de Tobio Burgos que pasó cerca del arco custodiado por Hugo Souza.

En el complemento la intensidad creció y ambos se arrimaron a las áreas rivales. Con más ganas que ideas y fútbol, de a poco se generaron las llegadas y fueron los brasileños los que avisaron con un tiro de Matheus Bidu que exigió a Muslera.

En el final llegó el tanto del León y fue con un golazo: Tomás Palacios llegó al fondo y mandó un centro exigido que Alexis Castro conectó con una tijera para romper el cero en San Pablo.

En el tiempo adicionado el conjunto local fue por el empate empujado por su público. En el sexto minuto de los siete adicionados hubo una mano de Leandro González Pírez en el área de Estudiantes y a instancias del VAR el árbitro sancionó penal. Depay lo ejecutó y la tiró arriba del travesaño.

Estudiantes espera rival

Estudiantes de La Plata se medirá con el ganador de la serie entre Flamengo (2) e Independiente del Valle (0), cuya revancha se jugará el jueves en el Maracaná.

Estudiantes Corinthians Brasil Copa Libertadores
Noticias relacionadas
Estudiantes no pudo con Jockey Club en Rosario.

Estudiantes no pudo repetir ante Jockey en Rosario y quedó eliminado del TDI A

estudiantes festejo sobre el final y se ilusiona con los playoffs

Estudiantes festejó sobre el final y se ilusiona con los playoffs

Estudiantes juega de visitante en Rosario.

Estudiantes busca dar otro paso en Rosario por el Torneo del Interior

Estudiantes fue local ante los brasileños.

Estudiantes empató frente a Corinthians

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes venció a Corinthians en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes venció a Corinthians en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores

Con un Messi protagonista, Inter Miami se coronó en la Campeones Cup

Con un Messi protagonista, Inter Miami se coronó en la Campeones Cup

Argentina no pudo con Brasil y sufrió su primera derrota en los Juegos Suramericanos

Argentina no pudo con Brasil y sufrió su primera derrota en los Juegos Suramericanos

Ultimo Momento
Estudiantes venció a Corinthians en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes venció a Corinthians en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores

Con un Messi protagonista, Inter Miami se coronó en la Campeones Cup

Con un Messi protagonista, Inter Miami se coronó en la Campeones Cup

Argentina no pudo con Brasil y sufrió su primera derrota en los Juegos Suramericanos

Argentina no pudo con Brasil y sufrió su primera derrota en los Juegos Suramericanos

Javier Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó que responda a una estrategia electoral

Javier Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó que responda a una estrategia electoral

Quini 6: dos apostadores se hicieron millonarios en el sorteo Tradicional

Quini 6: dos apostadores se hicieron millonarios en el sorteo Tradicional

Policiales
Paraná: la Policía Federal esclareció un falso secuestro extorsivo

Paraná: la Policía Federal esclareció un falso secuestro extorsivo

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Procesamiento de Rosatelli: Suma de Voluntades afirmó que colabora con la Justicia

Procesamiento de Rosatelli: Suma de Voluntades afirmó que colabora con la Justicia

Aprueban el abreviado condenatorio para el excolectivero que causó la muerte de un pasajero

Aprueban el abreviado condenatorio para el excolectivero que causó la muerte de un pasajero

Paraná: apareció el joven oriundo de Basavilbaso

Paraná: apareció el joven oriundo de Basavilbaso

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La Municipalidad de Paraná desplegó un operativo de limpieza y saneamiento del arroyo Colorado

La Municipalidad de Paraná desplegó un operativo de limpieza y saneamiento del arroyo Colorado

Casa Estudio: la banda uruguayense Un Día Más protagoniza una nueva sesión

Casa Estudio: la banda uruguayense Un Día Más protagoniza una nueva sesión

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, llega al Cineclub Noble

"Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, llega al Cineclub Noble

Rincón del Doll recibe al Fogón Entrerriano con una amplia propuesta cultural

Rincón del Doll recibe al Fogón Entrerriano con una amplia propuesta cultural

Ser intendente no da privilegios ni impunidad: la respuesta de la autoridad tras ser multada

"Ser intendente no da privilegios ni impunidad": la respuesta de la autoridad tras ser multada

Dejanos tu comentario