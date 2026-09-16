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Paraná: la Policía Federal esclareció un falso secuestro extorsivo

La Policía Federal Argentina logró esclarecer un falso secuestro extorsivo en la ciudad de Paraná. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

16 de septiembre 2026 · 21:18hs
La Policía Federal esclareció un falso secuestro extorsivo en Paraná. 

La Policía Federal esclareció un falso secuestro extorsivo en Paraná. 

La Policía Federal Argentina logró esclarecer un falso secuestro extorsivo en la ciudad de Paraná, a través de un procedimiento conjunto llevado adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y la División Unidad Operativa Federal Paraná, ambas dependientes de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

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Qué explicaron desde la Policía Federal

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada mediante un llamado al 911 por parte de una mujer, quien reportó haber recibido mensajes por la aplicación WhatsApp en los que se le informaba que su pareja estaba supuestamente privada de la libertad y se exigía el pago de una importante suma de dinero.

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Al tomar conocimiento del hecho, las dependencias policiales realizaron tareas de inteligencia, recorridas preventivas, vigilancia sobre un vehículo señalado en las inmediaciones del supermercado ChangoMás y diversas acciones tendientes a comprobar los datos aportados.

Como resultado del operativo, los efectivos localizaron el rodado en cuestión e identificaron a un hombre que intentaba retirarse del lugar en un vehículo de alquiler. Rápidamente, se procedió a su interceptación y detención, efectuándose además el secuestro del automóvil, un teléfono celular, dinero en efectivo y documentación relevante para el avance de la causa. El principal sospechoso quedó a disposición del Juzgado interviniente.

Paraná Policía federal Secuestro Extorsivo
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