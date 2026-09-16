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Rincón del Doll recibe al Fogón Entrerriano con una amplia propuesta cultural

La jornada será este domingo 20 de septiembre desde las 14.30 en el Predio Comunal, con entrada libre y gratuita. Habrá música, danza y feria de emprendedores

16 de septiembre 2026 · 17:08hs
Rincón del Doll recibe al Fogón Entrerriano con una amplia propuesta cultural

La jornada será este domingo 20 de septiembre desde las 14.30 en el Predio Comunal, con entrada libre y gratuita. Habrá música, danza, feria de emprendedores y artesanos, además de la participación de museos de la región.

El Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll

El ciclo Fogón Entrerriano tendrá una nueva jornada este domingo 20 de septiembre desde las 14.30 en el Predio Comunal de Rincón del Doll, departamento Victoria. Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunirá música, danza, emprendimientos y distintas expresiones de la cultura entrerriana. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al gobierno local.

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Durante la tarde se presentarán el Coro de Nogoyá, Ballet Revolución Federal de Rincón del Doll e Hinojal, Horacio Beadez, Ballet de Adultos Mayores de Victoria, La Marejada, Los Rinconeros del Chamamé, LA Cover y Los Tatas del Chamamé. La conducción y animación de la jornada estará a cargo de Cheche Colman.

La propuesta también contará con una feria de emprendedores y artesanos, además de la participación de museos de la región, generando un espacio para compartir producciones locales, historias y saberes de distintas comunidades entrerrianas.

Fogón Entrerriano ya recorrió este año localidades como Villa del Rosario y Santa Anita, entre otras, con jornadas que invitan a encontrarse alrededor de la música y la danza con identidad provincial. El ciclo forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que impulsa propuestas culturales en distintos puntos de la provincia.

La jornada en Rincón del Doll propone así una nueva oportunidad para disfrutar de artistas locales y regionales, conocer el trabajo de emprendedores y artesanos y compartir una tarde de encuentro comunitario con la cultura entrerriana como protagonista.

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Fogón Entrerriano propuesta Rincón del Doll
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