Uno Entre Rios | La Provincia | Rotary Club de Paraná

Rotary Club de Paraná distingue hoy a los mejores compañeros

Más de 130 estudiantes secundarios elegidos por sus pares serán premiados esta tarde por Rotary Club de Paraná en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

15 de septiembre 2026 · 11:29hs
Más de 130 estudiantes secundarios elegidos por sus pares serán premiados esta tarde por Rotary Club de Paraná en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

Más de 130 estudiantes secundarios elegidos por sus pares serán premiados esta tarde por Rotary Club de Paraná en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

El Rotary Club de Paraná realizará hoy una nueva edición de su tradicional reconocimiento al Mejor Compañero, una iniciativa que se lleva adelante desde hace 69 años de manera ininterrumpida, con excepción de 2020, cuando debió suspenderse debido a la pandemia. El acto se desarrollará desde las 19 en el Teatro Municipal 3 de Febrero y reunirá a estudiantes de escuelas secundarias de Paraná, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda.

En esta edición serán distinguidos más de 130 alumnos, quienes recibirán un diploma y una medalla como reconocimiento.

Docentes universitarios de UNER en el FSU darán clases públicas para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. 

Docentes de UNER darán clases públicas en reclamo del financiamiento universitario

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores.

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

Rotary Club de Paraná premiará a los mejores compañeros.

Rotary Club de Paraná premiará a los mejores compañeros.

Distinción que destaca los valores

La particularidad de esta distinción es que los estudiantes son elegidos por sus propios compañeros, quienes valoran en ellos cualidades vinculadas con la solidaridad, la empatía y

el compañerismo. “El que está siempre, el que acompaña, el que apoya, el que levanta el grupo cuando hay un problema, el que es mediador”, explicó Catalina Gil Daneri, presidenta del Rotary Club de Paraná.

La particularidad de esta distinción es que los estudiantes son elegidos por sus propios compañeros, quienes valoran en ellos cualidades vinculadas con la solidaridad, la empatía y el compañerismo. “El que está siempre, el que acompaña, el que apoya, el que levanta el grupo cuando hay un problema, el que es mediador”, explicó Catalina Gil Daneri, presidenta del Rotary Club de Paraná.

La dirigente señaló que la iniciativa busca destacar a aquellos jóvenes que cultivan una serie de valores, tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro y que están dispuestos a brindar ayuda sin esperar nada a cambio. En ese sentido, vinculó el reconocimiento con uno de los lemas de Rotary: “Dar de sí sin pensar en sí”.

Un momento muy esperado

El acto se realizará al finalizar el ciclo secundario y constituye para los estudiantes un reconocimiento especial por parte de quienes compartieron con ellos varios años de trayectoria escolar. “Para ellos también es un motivo de fiesta, de festejo, de poder decirle gracias a este amigo, a estecompañero que transitó toda la secundaria”, expresó con entusiasmo Gil Daneri.

La presidenta del Rotary Club de Paraná destacó además que, pese a las dificultades y a los cambios sociales, cada año encuentran numerosos estudiantes que mantienen valores de solidaridad y compañerismo. “Hay muchos jóvenes con ganas, con ideales, que tienen hermosos valores aún en la sociedad convulsionada que estamos viviendo”, sostuvo.

Para el club rotario, esta ceremonia constituye una de las actividades centrales del año y es vivida como una verdadera celebración. La entrega de los diplomas y las medallas a sus destinatarios busca poner en valor, a través de los propios estudiantes, aquellas actitudes que contribuyen a fortalecer los vínculos dentro de las comunidades educativas.

Rotary Club de Paraná Rotary mejores compañeros Estudiantes escuelas Teatro
Noticias relacionadas
El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

La obra, retomada en febrero de este año, registra un avance del 10,63 por ciento y la provincia prevé finalizarla durante 2027.

Hospital Bicentenario: las obras tienen un avance de 10,63%

Desde la Federación Agraria de Entre Ríos se advirtió la situación en la zona de Bovril por el abigeato y carneadas clandestinas. Advierten sobre zona liberada

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

la peregrinacion en bicicleta desde conscripto bernardi a san nicolas cumple 20 anos

La peregrinación en bicicleta desde Conscripto Bernardi a San Nicolás cumple 20 años

Ver comentarios

Lo último

Docentes de UNER darán clases públicas en reclamo del financiamiento universitario

Docentes de UNER darán clases públicas en reclamo del financiamiento universitario

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

Ultimo Momento
Docentes de UNER darán clases públicas en reclamo del financiamiento universitario

Docentes de UNER darán clases públicas en reclamo del financiamiento universitario

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

La Unión de Colón tiene agenda de amistosos

La Unión de Colón tiene agenda de amistosos

Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

Policiales
Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

La Corte confirmó la absolución de un entrerriano que fue juzgado por intento de femicidio

La Corte confirmó la absolución de un entrerriano que fue juzgado por intento de femicidio

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos

Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Docentes de UNER darán clases públicas en reclamo del financiamiento universitario

Docentes de UNER darán clases públicas en reclamo del financiamiento universitario

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

Rotary Club de Paraná distingue hoy a los mejores compañeros

Rotary Club de Paraná distingue hoy a los mejores compañeros

Hospital Bicentenario: las obras tienen un avance de 10,63%

Hospital Bicentenario: las obras tienen un avance de 10,63%

Dejanos tu comentario