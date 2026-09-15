Rotary Club de Paraná distingue hoy a los mejores compañeros

Más de 130 estudiantes secundarios elegidos por sus pares serán premiados esta tarde por Rotary Club de Paraná en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

Más de 130 estudiantes secundarios elegidos por sus pares serán premiados esta tarde por Rotary Club de Paraná en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

El Rotary Club de Paraná realizará hoy una nueva edición de su tradicional reconocimiento al Mejor Compañero, una iniciativa que se lleva adelante desde hace 69 años de manera ininterrumpida, con excepción de 2020, cuando debió suspenderse debido a la pandemia. El acto se desarrollará desde las 19 en el Teatro Municipal 3 de Febrero y reunirá a estudiantes de escuelas secundarias de Paraná, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda.

En esta edición serán distinguidos más de 130 alumnos, quienes recibirán un diploma y una medalla como reconocimiento.

Rotary Club de Paraná premiará a los mejores compañeros.

Distinción que destaca los valores

La particularidad de esta distinción es que los estudiantes son elegidos por sus propios compañeros, quienes valoran en ellos cualidades vinculadas con la solidaridad, la empatía y

el compañerismo. “El que está siempre, el que acompaña, el que apoya, el que levanta el grupo cuando hay un problema, el que es mediador”, explicó Catalina Gil Daneri, presidenta del Rotary Club de Paraná.

La particularidad de esta distinción es que los estudiantes son elegidos por sus propios compañeros, quienes valoran en ellos cualidades vinculadas con la solidaridad, la empatía y el compañerismo. “El que está siempre, el que acompaña, el que apoya, el que levanta el grupo cuando hay un problema, el que es mediador”, explicó Catalina Gil Daneri, presidenta del Rotary Club de Paraná.

La dirigente señaló que la iniciativa busca destacar a aquellos jóvenes que cultivan una serie de valores, tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro y que están dispuestos a brindar ayuda sin esperar nada a cambio. En ese sentido, vinculó el reconocimiento con uno de los lemas de Rotary: “Dar de sí sin pensar en sí”.

Un momento muy esperado

El acto se realizará al finalizar el ciclo secundario y constituye para los estudiantes un reconocimiento especial por parte de quienes compartieron con ellos varios años de trayectoria escolar. “Para ellos también es un motivo de fiesta, de festejo, de poder decirle gracias a este amigo, a estecompañero que transitó toda la secundaria”, expresó con entusiasmo Gil Daneri.

La presidenta del Rotary Club de Paraná destacó además que, pese a las dificultades y a los cambios sociales, cada año encuentran numerosos estudiantes que mantienen valores de solidaridad y compañerismo. “Hay muchos jóvenes con ganas, con ideales, que tienen hermosos valores aún en la sociedad convulsionada que estamos viviendo”, sostuvo.

Para el club rotario, esta ceremonia constituye una de las actividades centrales del año y es vivida como una verdadera celebración. La entrega de los diplomas y las medallas a sus destinatarios busca poner en valor, a través de los propios estudiantes, aquellas actitudes que contribuyen a fortalecer los vínculos dentro de las comunidades educativas.