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Paraná: apareció el joven oriundo de Basavilbaso

El joven oriundo de Basavilbaso, había llegado el jueves pasado a Paraná con la intención de conseguir trabajo y permanecía alojado junto a su tío. Había desaparecido pero ya se contactó con la familia

16 de septiembre 2026 · 10:21hs
Paraná: apareció el joven oriundo de Basavilbaso

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Máximo, un joven de 19 años era buscado en Paraná ya que había sido visto por última vez el martes a las 11 en zona Churruarín y 3 de Febrero y desde ese momento su familia perdió todo contacto con él. El joven oriundo de Basavilbaso, había llegado el jueves pasado a la capital entrerriana con la intención de conseguir trabajo y permanecía alojado junto a su tío.

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Paraná Joven Basavilbaso
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