Paraná: apareció el joven oriundo de Basavilbaso

El joven oriundo de Basavilbaso, había llegado el jueves pasado a Paraná con la intención de conseguir trabajo y permanecía alojado junto a su tío. Había desaparecido pero ya se contactó con la familia

Máximo, un joven de 19 años era buscado en Paraná ya que había sido visto por última vez el martes a las 11 en zona Churruarín y 3 de Febrero y desde ese momento su familia perdió todo contacto con él. El joven oriundo de Basavilbaso, había llegado el jueves pasado a la capital entrerriana con la intención de conseguir trabajo y permanecía alojado junto a su tío.