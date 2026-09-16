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Casa Estudio: la banda uruguayense Un Día Más protagoniza una nueva sesión

El grupo Un Día Más, de Concepción del Uruguay, estrenó “Última tirada”, una sesión grabada en agosto en la Casa de la Cultura de Entre Ríos

16 de septiembre 2026 · 17:21hs
Una nueva sesión de Casa Estudio muestra el talento de Un Día Más

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El grupo de Concepción del Uruguay estrenó “Última tirada”, una sesión grabada en agosto en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. El video ya está disponible en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura.

Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con una banda de Concepción del Uruguay

El ciclo Casa Estudio, dedicado a las sesiones de música en vivo de artistas entrerrianos, estrenó un nuevo video en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. En esta oportunidad, la propuesta presenta a Un Día Más, grupo de Concepción del Uruguay que interpretó su canción “Última tirada”.

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La sesión fue grabada el 26 de agosto en la Casa de la Cultura de Entre Ríos y contó con la participación de Ignacio Machado, en voz; Nicolás Prevot, en bajo; Valentino Lorusso, en batería; y Lautaro Páez, en guitarra. El video ya puede verse online.

Formados en 2025, los integrantes de Un Día Más comenzaron su recorrido con la publicación de “Bad News”. Su propuesta se mueve dentro del rock, incorporando elementos de otros géneros y apostando por composiciones propias. La banda también destaca la puesta en escena de sus presentaciones en vivo, caracterizadas por una estética definida, energía, dinámica e interacción con el público.

Los grupos que forman parte de Casa Estudio surgieron de una convocatoria provincial destinada a nuevos autores. Antes de Un Día Más participaron Los Apolo (Paraná), Insistentes (Paraná), Guillermo Alarcón (San Benito), Rojo Fantasía (Santa Elena), Nada Normal (Paraná), Té de Hierbas (Villaguay), Soraya (Villa Clara) y Medusa (Cerrito). El ciclo busca así dar visibilidad a nuevos proyectos musicales y acompañar la diversidad de voces que forman parte de la escena entrerriana.

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Casa Estudio Un Día Más sesión Banda Concepción del Uruguay Entre Ríos cultura
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