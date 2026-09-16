Con un Messi protagonista, Inter Miami se coronó en la Campeones Cup

Lionel Messi levantó con Inter Miami su título 48 en su carrera profesional tras imponerse 2-0 a Cruz Azul en la final a partido único de la octava edición de la Campeones Cup. La gran figura del compromiso fue el futbolista de 39 años, luego de dejar su huella con un gol y una asistencia para el tanto de Casemiro.

El estreno del Kily González en el banco de las Garzas inició con dos cambios después del empate 2-2 ante Nashville por la MLS , ambos por cuestiones físicas. Los respectivos ingresos de Facundo Mura y Matías Galarza Fonda en lugar de los lesionados Ian Fray y Telasco Segovia mantuvieron el 4-3-3 sin modificaciones, y así salió a la cancha para enfrentarse a La Máquina, que accedió a esta definición tras imponerse 3-1 al Toluca en el Campeón de Campeones entre los ganadores del Apertura y Clausura de la Liga de México.

El cuadro dirigido por Joel Huiqui insinuó con su primer acercamiento a los cinco minutos del cotejo, pero el intento de José Paradela se desvió en un rival y terminó en el tiro de esquina. La respuesta de las Garzas fue letal, aunque debió esperar hasta los 23’ con una buena intervención de Rodrigo De Paul. El Motorcito estaba rodeado por cuatro rivales antes de limpiar la jugada con un pase hacia el costado derecho con dirección a Facundo Mura. Acto seguido, el ex Estudiantes le entregó el balón a Luis Suárez, quien llegó hasta el fondo y levantó un centro desde la derecha cabeceado por Messi de arremetida para anticipar a Willer Ditta y sellar su gol número 100 con esta camiseta.

Ese avance concluido por Leo en la red representó uno de los pocos ataques a lo largo de una primera etapa pareja entre los dos equipos. Incluso, el 10 protagonizó el otro aviso de la franquicia de la Florida porque ejecutó un pase al pie de Suárez, pero el Pistolero falló en su definición por encima de Kevin Mier y un rival despejó el esférico en la línea de gol. Sobre el final, Cruz Azul volvió a llevar peligro al arco de Dayne St. Clair, quien tuvo que volar para desviar un disparo de Agustín Palavecino al córner a los 41 minutos de juego. Palavecino y Paradela son dos de los siete argentinos que están en el plantel además de Gonzalo Piovi, Luka Romero, Carlos Rotondi, Nicolás Ibáñez y Mateo Levy.

A partir del complemento, Inter Miami comenzó a jugar con los nervios de su contrincante en los Estados Unidos y estuvo muy cerca de ampliar la ventaja a los 55’ con una corrida de Lionel Messi seguida de un tiro efectivo al arco, pero la jugada fue invalidada de manera correcta por un claro fuera de juego del capitán argentino.

Con la urgencia a cuestas, Los Cementeros refrescaron la ofensiva con los ingresos de Alan Mozo y Gabriel Fernández. Ambos estuvieron cerca de retribuir la confianza de su entrenador en el campo de juego, ya que Mozo levantó un centro cabeceado por el Toro Fernández y la pelota fue rechazada por el palo derecho de St. Clair a los 66’.

Luego de este ataque, Cruz Azul tuvo una clara merma en su rendimiento, como una señal de frustración tras ese yerro de su centrodelantero, y las Garzas aprovecharon esa situación para comenzar a inclinar la cancha a su favor a los 80 minutos con otra participación clave de su principal figura: Lionel Messi ejecutó un tiro de esquina sobre el lado izquierdo y Casemiro ganó en las alturas con un testazo cruzado (2-0).

A sus 39 años, el astro rosarino acumula 39 partidos en la temporada, con 33 goles y 18 asistencias, después de haber disputado su sexto Mundial con la selección argentina y quedar cerca de otra consagración. Convertido desde hace tiempo en el futbolista más ganador de la historia, Leo sacó distancia con sus principales perseguidores: Dani Alves (43), Marquinhos (43) y Andrés Iniesta (40) en el podio histórico. Con las Garzas ya había alcanzado la Conferencia del Este (no oficial), la Leagues Cup, la MLS Supporters’ Shield y la MLS Cup.

Otro título para Messi

La vitrina de la Pulga incluye 35 títulos en los 778 partidos oficiales que acumuló con el Barcelona (10 Ligas de España, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes). Su palmarés a lo largo de los 207 partidos con la selección argentina mayor lo vieron apropiarse de dos Copas América, el Mundial en Qatar 2022 y la Finalíssima ante Italia. Además se colgó la medalla dorada con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y consiguió el Mundial Sub 20 en 2005. En 75 presentaciones con PSG le alcanzó para sumar otras tres coronas a su vitrina con 2 títulos de la Ligue 1 y 1 Trophée des Champions (Supercopa de Francia).