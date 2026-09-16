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Javier Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó que responda a una estrategia electoral

Javier Milei aseguró que el endurecimiento de sanciones contra empresas que explotan hidrocarburos en las islas surgió tras declaraciones de Trump.

16 de septiembre 2026 · 22:50hs
Javier Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó que responda a una estrategia electoral.

Javier Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó que responda a una estrategia electoral.

El presidente Javier Milei defendió este miércoles las recientes iniciativas de su Gobierno vinculadas con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y rechazó las interpretaciones que atribuyen esas medidas a una estrategia de posicionamiento político o electoral.

Las palabras de Javier Milei

"Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula", afirmó Milei durante una extensa entrevista con el canal de streaming Neura.

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El mandatario explicó que la decisión de avanzar con el endurecimiento de las sanciones contra empresas y directivos que realicen actividades de explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina fue tomada en una reunión de Gabinete el lunes previo a la cadena nacional del 3 de septiembre, en la que anunció las nuevas medidas.

"Ni siquiera chequean datos, no saben cómo se decidió hacer la cadena", cuestionó Milei, quien sostuvo que la definición de avanzar con esa política se produjo antes de que se conocieran públicamente los detalles de la iniciativa.

Según explicó, el factor que aceleró la decisión fueron declaraciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 31 de agosto, cuando manifestó que estaba revisando la posición de su Gobierno respecto de la cuestión Malvinas.

"La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos", enfatizó el Presidente.

Sin fines electorales

En ese sentido, Milei rechazó que la política sobre las islas haya sido diseñada con fines electorales y sostuvo que se trata de una estrategia que el Gobierno viene desarrollando desde hace varios años.

"Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si creés que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años. Y que hubo un disparador externo", insistió.

De todos modos, el mandatario reconoció que el Gobierno aprovechó la situación generada a partir de los dichos de Trump para avanzar con su estrategia sobre las empresas que desarrollan actividades vinculadas con los hidrocarburos en las islas.

"No tiene una intencionalidad política electoral", insistió Milei, y explicó que el objetivo es "meter presión" sobre las compañías para que deban optar entre continuar con proyectos en Malvinas o participar de desarrollos energéticos en territorio argentino.

"¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales", señaló.

LEER MÁS: En junio volvió a caer el número de empresas y ya son 31.342 menos desde que asumió Javier Milei

En ese marco, el Presidente puso como ejemplo el desarrollo de Vaca Muerta y las condiciones generadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramientas para atraer inversiones hacia el país.

"A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta", sostuvo.

Milei planteó así que la estrategia oficial combina el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas con los incentivos económicos destinados a fortalecer el desarrollo energético argentino.

"Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política", concluyó.

Javier Milei Gobierno Islas Malvinas
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