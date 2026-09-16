“Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar, llega al Cineclub Noble

La película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Antonio Banderas y Leonardo Sbaraglia, se podrá ver este jueves 17 a las 16 en la Sala Noble de Paraná. La entrada es libre y gratuita.

La película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Antonio Banderas y Leonardo Sbaraglia, se podrá ver este jueves 17 a las 16 horas en la Sala Noble de Paraná. La entrada es libre y gratuita.

El Cineclub Noble continúa con su ciclo de películas orientadas a adultos mayores, una propuesta conjunta del Programa de Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) . Este jueves 17, a las 16, se proyectará “Dolor y gloria” , dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Antonio Banderas y Leonardo Sbaraglia.

La función tendrá lugar en la Sala Noble, ubicada en Matorras 861, con entrada libre y gratuita. La película sigue a Salvador Mallo, un director de cine que atraviesa una etapa de decadencia y se enfrenta a un profundo vacío ante su dificultad para continuar con su obra. A partir de una serie de reencuentros, el protagonista revisita distintos momentos de su vida.

La historia transita entre el presente y los recuerdos de Salvador, desde su infancia en la década de 1960 y su descubrimiento temprano del cine hasta la relación con su madre y un primer amor adulto en el Madrid de los años 80. De esta manera, la película propone un recorrido por la memoria, los vínculos, el deseo y las heridas que acompañan al protagonista.

El ciclo continuará el jueves 15 de octubre a las 16 con la proyección de “La estrella que perdí”, de Luz Orlando Brennan, producción argentina de 2024. Al igual que en las anteriores funciones, el acceso será libre y gratuito.

La propuesta cuenta con la invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y busca generar un espacio de encuentro alrededor del cine, con películas que permitan compartir historias, recuerdos y distintas miradas sobre el paso del tiempo y las experiencias de vida.