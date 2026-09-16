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Aprueban el abreviado condenatorio para el excolectivero que causó la muerte de un pasajero

El excolectivero Amílcar Hernández fue condenado a tres años de prisión condicional por la muerte de un pasajero de 77 años. Conducía drogado.

16 de septiembre 2026 · 13:27hs
Aprueban el abreviado condenatorio para el excolectivero que causó la muerte de un pasajero

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El juez de Garantías de Paraná, Juan Malvasio, homologó el acuerdo de juicio abreviado mediante el cual el excolectivero Amílcar Nicolás Hernández reconoció su responsabilidad por el homicidio imprudente de Ricardo Centurión, un hombre de 77 años que murió tras caer de un colectivo en Paraná.

El acuerdo establece que Hernández deberá cumplir una pena de tres años de prisión condicional, por lo que no irá a la cárcel. Además, quedará inhabilitado para conducir durante ocho años y deberá realizar tareas comunitarias y cursos de concientización vial.

Tras 40 días de prisión preventiva en la cárcel, la Justicia otorgó arresto domiciliario a Miguel Aníbal Núñez, imputado por la muerte de Estefanía Sosa en un siniestro vial.

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Entre las condiciones impuestas también se encuentra la prohibición de ingerir alcohol y la obligación de realizar un tratamiento por sus adicciones. Asimismo, deberá abonar 200.000 pesos mensuales en concepto de reparación económica a los familiares de la víctima.

Cabe recordar que el acuerdo fue presentado el viernes pasado por la fiscal Paola Farinó, el abogado defensor Claudio Berón y los querellantes, Pedro Fontanetto y Pablo Palomeque, ante el juez Malvasio.

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LEER MÁS: El chofer responsable de la muerte de Ricardo Centurión acordó tres años condicional

Conducía bajo los efectos de la cocaína

Uno de los elementos considerados durante la investigación fueron las pericias realizadas sobre Hernández, que determinaron que se encontraba bajo los efectos de la cocaína al momento del hecho.

El episodio ocurrió el 12 de enero de este año, cuando Centurión, de 77 años, cayó del colectivo de la línea G que era conducido por Hernández. El hecho tuvo lugar sobre calle España, entre Pellegrini e Italia, en Paraná. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde finalmente falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Muerte Pasajero juicio abreviado Chofer
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