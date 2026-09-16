"Ser intendente no da privilegios ni impunidad": la respuesta de la autoridad tras ser multada El intendente recibió la sanción del personal de tránsito y sostuvo que las normas rigen sin excepciones para todos los ciudadanos 16 de septiembre 2026 · 16:07hs

El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, cometió una infracción de tránsito al circular una cuadra en contramano, hecho que atribuyó a un error involuntario derivado de la agilidad y exigencia de los trámites diarios de la gestión. Ante la falta cometida, el personal de tránsito procedió a labrar el acta de infracción correspondiente, tal como se realiza con cualquier vecino del lugar.

"Ser intendente no da privilegios ni impunidad": la respuesta de la autoridad tras ser multada El jefe comunal confirmó que abonará la multa con recursos de su propio bolsillo y reconoció que un error de este tipo resulta inconcebible en quienes tienen la responsabilidad de velar por el orden de la ciudad. Sin embargo, destacó que la situación deja una enseñanza clara sobre el principio irrenunciable de que las normas municipales se deben respetar sin excepciones.

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Finalmente, la autoridad remarcó que ejercer el cargo de intendente o funcionario no otorga privilegios ni impunidad, sino que exige el doble de responsabilidad. En ese sentido, concluyó que las reglas son iguales para todos y que le corresponde asumir la falta y cumplir como cualquier ciudadano .