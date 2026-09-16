Quini 6: dos apostadores se hicieron millonarios en el sorteo Tradicional

Dos jugadores acertaron los seis números del sorteo Tradicional del Quini 6 y cobrarán más de $1.374 millones cada uno. En el Siempre Sale hubo 10 ganadores.

Dos apostadores se convirtieron este miércoles en nuevos millonarios del Quini 6, al acertar los seis números de la modalidad Tradicional. Cada uno se llevará $1.374.510.690. En el Siempre Sale, en tanto hubo 10 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $39.312.961,20. Uno de los afortunados es entrerriano.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo tendrá un pozo global estimado en $14.700 millones.

En el Quini 6 no se registraron ganadores en los pozos más importantes

Todos los sorteos del Quini 6

En sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 19-13-29-14-16-20. Aquí hubo dos ganadores que realizaron sus apuestas en La Para, Córdoba, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto que en La Segunda, los números favorecidos fueron 42-31-02-06-09-36. Aquí ningún apostador logró completar los seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y en el próximo sorteo habrá en juego $3.108.599.852.

En La Revancha, en tanto, aparecieron el 30-35-36-02-09-20. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos y para el domingo habrá en juego $8.563.057.128.

Por último, en el Siempre Sale los números sorteados fueron 44-25-40-11-38-27 y hubo 10 apostadores que consiguieron cinco aciertos y cada uno cobrará $39.312.961,20. Entre los afortunados apareció un jugador entrerriano.