Todo listo para el Abierto de la Mesopotamia de golf en el CAE

Este miércoles se lanzó oficialmente el Abierto de la Mesopotamia 2026 de golf en el Club Atlético Estudiantes. Este jueves son los primeros partidos.

El golf volverá a tener una cita de jerarquía en Paraná con el regreso del Abierto de la Mesopotamia, un tradicional certamen que retomará su actividad después de varios años de interrupción. Desde este jueves y durante todo el fin de semana, la cancha del Club Atlético Estudiantes (CAE) será escenario de una competencia que reunirá a más de 70 jugadores, entre profesionales y aficionados, con la presencia de reconocidas figuras del golf argentino.

La edición 2026 se presenta con una propuesta deportiva de alto nivel, que combinará la competencia por parejas con distintas actividades destinadas a los participantes y al público. Clínicas, concursos y otras propuestas formarán parte de un evento que busca recuperar un lugar destacado dentro del calendario golfístico de la región y, al mismo tiempo, posicionar a Paraná como destino para el turismo deportivo.

La presentación oficial se llevó a cabo este martes en el Anexo de Golf del CAE, con la participación de autoridades municipales, representantes de la institución, organizadores y jugadores que serán protagonistas del torneo.

Una competencia con grandes nombres del golf

El Abierto de la Mesopotamia contará con la participación de jugadores de reconocida trayectoria nacional e internacional. Entre las parejas anunciadas se encuentran Ángel Cabrera y Daniel Vancsik, Andrés Romero y Luis Romero, además de Ricardo González y Santiago González.

También serán parte del certamen Nelson Ledesma y Leonardo Ledesma; Ariel Cañete y Sebastián González; Jorge Berendt y Gustavo Rojas; y Miri Carranza junto a Horacio Carbonetti (h).

La nómina incluye, además, al histórico Horacio Carbonetti, quien competirá junto a Mateo Pulcini, ganador del Latin America Amateur Championship. Emilio Domínguez e Ignacio Marino, Franco Romero y Aram Yenidjeian, Daniel Altamirano y Félix Córdoba, Mauro Báez y Lucas Lozada Clerc, y Rafael Gómez y Elvio Ruiz completan parte de las duplas anunciadas.

La presencia de estos nombres le aportará al torneo una combinación de experiencia, jerarquía y nuevos talentos, en una competencia que tendrá como escenario la cancha del CAE, reconocida por sus características técnicas y por el desafío que representa para los golfistas.

54 hoyos y tres jornadas de competencia

El torneo se disputará a 54 hoyos bajo la modalidad Fourball, con un formato que alternará diferentes maneras de juego a lo largo de las tres jornadas.

La programación deportiva contempla:

Primer día: mejor pelota.

Segundo día: foursome.

Tercer día: mejor pelota.

La propuesta exigirá a las parejas adaptarse a las particularidades de cada modalidad, con una combinación de precisión, estrategia y coordinación entre los jugadores. La cancha del Estudiantes será un factor determinante en el desarrollo de la competencia, debido a sus características y al nivel de los participantes.

El CAE, anfitrión de un evento de jerarquía

Durante la presentación, Luis Bande, integrante de la Subcomisión de Golf del Club Atlético Estudiantes, destacó la importancia que representa para la institución recuperar un certamen de estas características.

“Para nosotros, para el Club Estudiantes y la sede de golf, es un privilegio. Este es uno de los pocos deportes donde la cancha pasa a ser el jugador principal”, expresó.

En ese sentido, Bande puso en valor el estado del campo de juego y el trabajo que demanda su mantenimiento. “La cancha vive, late, con los mejores jugadores de la ciudad, del país y de la región. Es un privilegio”, sostuvo.

El representante de la subcomisión explicó que el recorrido cuenta con 18 hoyos y se extiende sobre 44 hectáreas. Además, remarcó que, aunque no se caracteriza por ser una cancha larga, presenta dificultades técnicas que pueden condicionar el desempeño de los participantes.

“Es una cancha que dobla, es una cancha difícil. Para los que pegan largo, una cancha difícil”, señaló Bande, quien también destacó el esfuerzo institucional para conservar el campo en condiciones óptimas y recibir a los mejores jugadores del país.

De esta manera, el CAE no solo será el lugar donde se desarrollará la competencia, sino también uno de los protagonistas de un fin de semana que pondrá a Paraná en el centro de la escena golfística.

El deporte como atractivo turístico para Paraná

La presentación contó con la presencia de Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Paraná y presidente del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), quien destacó el impacto que tienen las actividades deportivas en la promoción de la ciudad.

En su intervención, Clavenzani señaló que el gobierno municipal acompaña la realización del torneo y valoró el trabajo conjunto entre los organizadores, el club y las autoridades para concretar el regreso del Abierto de la Mesopotamia.

“Siempre decimos que el deporte en Paraná, sin lugar a dudas, es motivación de desplazamiento turístico. En este caso, el golf también”, manifestó.

El funcionario resaltó la calidad de la cancha del CAE y la decisión de los organizadores de desarrollar allí un evento de esta magnitud. También destacó la participación de jugadores de primer nivel, entre ellos Mauro Báez, a quien identificó como el golfista mejor rankeado del país en 2025.

“Vienen los mejores jugadores del país. El mejor rankeado está aquí del año 2025, así que para nosotros es un orgullo enorme recibirlos”, expresó.

Clavenzani transmitió, además, los saludos de la intendenta Rosario Romero y subrayó que la intención del municipio es fortalecer el vínculo entre el deporte y el turismo durante todo el año.

“Nos interesa, por sobre todas las cosas, manifestar que el deporte es atracción turística todo el año. Si no es el golf, es el tenis; si no es el sóftbol, es el fútbol”, afirmó.

La realización del Abierto de la Mesopotamia se inscribe así en una agenda que busca aprovechar las distintas disciplinas deportivas como una herramienta para atraer visitantes, generar movimiento en la ciudad y mostrar la infraestructura que ofrece Paraná.

El homenaje de Germán Galli a su padre

Uno de los principales impulsores del regreso del certamen es Germán Galli, organizador del torneo, quien durante la presentación se refirió a la motivación personal que existe detrás de la iniciativa.

Galli explicó que el evento representa, en buena medida, un homenaje a su padre, quien fue la persona que le transmitió el interés por organizar un torneo de profesionales y acercar a grandes jugadores a Paraná.

“Lo que más me motiva es hacerle el homenaje a mi padre, que fue el que me inculcó la idea de hacer el torneo de profesionales y que vengan acá”, expresó.

El organizador también reconoció que concretar una competencia de esta magnitud requiere el acompañamiento de distintos sectores. En ese sentido, agradeció el respaldo de la Municipalidad de Paraná, de la intendenta Rosario Romero, del Club Atlético Estudiantes y de los jugadores que aceptaron participar.

“Para hacer un evento de esta magnitud se tienen que alinear varias piezas”, sostuvo Galli, quien puso especial énfasis en el apoyo recibido por la institución anfitriona.

El regreso del Abierto de la Mesopotamia es, para el organizador, el resultado de un trabajo conjunto que permite recuperar una propuesta deportiva con identidad propia y proyectarla nuevamente dentro del calendario nacional.

Paraná, la cancha y la gastronomía como parte de la propuesta

Además de la competencia, el Abierto de la Mesopotamia ofrecerá a los jugadores la posibilidad de disfrutar de la ciudad y de su gastronomía. Galli señaló que uno de los objetivos es que los profesionales que lleguen a Paraná tengan una experiencia positiva tanto dentro como fuera de la cancha.

“Los jugadores vienen a Paraná a disfrutar una buena cancha, a disfrutar pescados, comidas tradicionales de acá. Los atendemos muy bien”, manifestó.

El organizador remarcó que las condiciones están dadas para que el torneo se convierta en una experiencia destacada para los participantes y expresó su deseo de que los profesionales puedan disfrutar de la ciudad durante su estadía.

“Espero que los profesionales disfruten de Paraná, porque está realmente muy linda”, concluyó.

La propuesta gastronómica y turística se suma así a la agenda de actividades previstas para el fin de semana, con el objetivo de que el certamen trascienda la competencia estrictamente deportiva.

Mauro Báez, ante un desafío especial

Entre los jugadores que participarán del Abierto de la Mesopotamia estará Mauro Báez, señalado durante la presentación como el golfista número uno del país en 2025. El deportista valoró la posibilidad de formar parte de una competencia que reunirá a figuras de amplia trayectoria dentro del golf argentino.

“Estoy muy contento de poder acompañar a Germán en esta oportunidad y poder medirme con profesionales de una historia muy grande en Argentina, como en este caso Sebastián Fernández”, expresó Báez.

El jugador también destacó la oportunidad de compartir la experiencia con otros participantes y disfrutar de la propuesta que ofrece Paraná.

“Es un placer, y también poder comer rico, como dicen los chicos, disfrutar de un buen pescado y de la cancha”, comentó.

En relación con la competencia, Báez señaló que espera afrontar un desafío exigente y utilizar la experiencia como parte de su preparación para lo que resta del calendario deportivo.

“Esperemos que sea un buen desafío para esta semana y prepararnos para lo que queda del final del calendario”, manifestó.

Su presencia será uno de los atractivos de un torneo que reunirá a jugadores profesionales y aficionados en un escenario que promete poner a prueba las condiciones de cada pareja.