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Argentina no pudo con Brasil y sufrió su primera derrota en los Juegos Suramericanos

El sóftbol de Argentina perdió este miércoles ante Brasil por 3 carreras a 0, en su tercera presentación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

16 de septiembre 2026 · 22:58hs
Argentina no pudo ante las brasileñas. 

Argentina no pudo ante las brasileñas. 

La Selección Argentina Femenina de sóftbol perdió este miércoles ante Brasil por 3 carreras a 0, en su tercera presentación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro se disputó ante un gran marco de público en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, escenario elegido para recibir la competencia de sóftbol en Paraná.

Luego de los triunfos conseguidos frente a Bolivia y Colombia, el seleccionado argentino afrontó un nuevo desafío ante Brasil, pero esta vez no logró encontrar los caminos para superar a su rival y terminó cayendo por 3-0.

El paranaense Luciano Vicentín cerró el triunfo de Argentina ante Colombia.

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El partido volvió a poner al sóftbol como protagonista en Paraná, con una importante presencia de público en las tribunas de la Asociación Paranaense de Sóftbol. El Cargnel presentó un gran marco para acompañar a las representantes nacionales en una nueva jornada de los Juegos Suramericanos.

Lo que viene para Argentina

A pesar de la derrota, Argentina mantiene su objetivo en el certamen y tendrá rápidamente la posibilidad de recuperarse. Este jueves volverá a salir al diamante para enfrentar a Perú, desde las 20.30, en otro compromiso correspondiente al torneo femenino.

La competencia reúne a seis seleccionados: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. El equipo argentino buscará cerrar de la mejor manera esta etapa y mantenerse en la pelea por un lugar en las instancias decisivas del certamen.

Argentina Brasil Juegos Suramericanos Paraná
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