Procesamiento de Rosatelli: Suma de Voluntades afirmó que colabora con la Justicia

Desde la ONG Suma de Voluntades aclararon que la institución no se encuentra bajo investigación penal. "Colaboraremos con las autoridades", indicaron

El 25 de marzo de este año, Rosatelli fue el presentador de la charla organizada por Suma de Voluntades. Foto del Facebook de la ONG.

A casi un mes de la detención del abogado y comisario Daniel Rosatelli, acusado en una causa por narcotráfico, la ONG Suma de Voluntades, emitió un comunicado explicando que vínculos tenían con el principal procesado en la causa. Cabe recordar que en el auto de procesamiento del juez federal Leandro Ríos se menciona que Rosatelli le dió una golpiza a una persona en una oficina de la ONG paranaense. "Queremos ratificar de forma categórica que nuestra institución no se encuentra bajo investigación penal ni forma parte de la red de responsabilidades que se investigan. Nuestra única participación en este proceso es, y seguirá siendo, la de colaborar plenamente con las autoridades judiciales en todo aquello que sea requerido, manteniendo la postura de puertas abiertas que siempre nos ha caracterizado", expresaron desde la institución que dirige Anabella Albornoz.

En su procesamiento, el juez Ríos señaló: "se le atribuye al imputado Daniel Alejandro Rosatelli, la comisión del siguiente hecho: “Que, en fecha 12 de noviembre de 2025, a la hora 17:30 aproximadamente, en la sede de la Organización No Gubernamental ‘Suma de Voluntades’, sita en calle Bavio Nº 367 de la ciudad de Paraná, más precisamente en una oficina ubicada en una de las habitaciones delanteras del inmueble, el ciudadano Daniel Alejandro Rosatelli golpeó con violencia la cabeza de Sixto Ramón Maciel contra una pared, para lo cual empleó un arma de fuego tipo pistola, la cual apoyó sobre su cara, cayéndose posteriormente al piso y causándole un traumatismo encéfalo-craneano, con hemorragia subaracnoidea y edema cerebral, que le provocó un episodio convulsivo, disartria (dificultad para hablar) y debilidad motora en el hemicuerpo derecho, con riesgo de vida y por un período mayor a un mes, conforme surge del dictamen Nº 0181/2026 del médico de la Cámara Federal de Paraná, junto con las historias clínicas del Hospital San Martín y del Hospital de la Baxada ‘Dra. Teresa Ratto’, ambos de esta ciudad".

En otro párrafo del extenso escrito, al juez le llamó la atención que Rosatelli haya participado de una charla organizada por Suma 41 días después del hallazgo de la camioneta con 1.345,51 kilogramos de marihuana en un camino rural de La Paz. El hallazgo fue en febrero y la charla se brindó en marzo de este 2026.

En palabras del juez Ríos: "llama poderosamente la atención que luego de secuestrada la camioneta adquirida por Daniel Alejandro Rosatelli. con 1.345,51 kilogramos de marihuana, en fecha 13 de febrero de 2026, éste organizara junto con Cecilia Anabella Albornoz -en su carácter de presidenta de la Organización No Gubernamental 'Suma de Voluntades'- (misma ONG en cuya sede Rosatelli le provocó las lesiones graves a Sixto Ramón Maciel) una charla sobre 'Narcotráfico, Infancias y Seguridad Ciudadana. Un problema que ya está en nuestros barrios. El narcotráfico no empieza con la droga, empieza cuando una infancia se queda sin oportunidades', la cual se llevó a cabo el 25 de marzo de 2026 (es decir solo 41 días después del secuestro del estupefaciente), en calle San Martín 1373 de Paraná, pues desde una perspectiva criminológica, se aprecia como una maniobra esencialmente pragmática y funcional, tendiente a minimizar el riesgo de sospecha y a garantizar impunidad. A la luz de los acontecimientos posteriores ese evento debe interpretarse como una maniobra de autoencubrimiento, dado que la actividad contaba especialmente con la participación de autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación".

El 25 de marzo de este año, Rosatelli fue el presentador de la charla organizada por Suma de Voluntades. Foto del Facebook de la ONG.

El comunicado:

A la comunidad de Paraná, a nuestros padrinos, voluntarios y amigos:

Ante las recientes menciones de nuestra organización en diversos medios de comunicación a raíz de una causa judicial de carácter externo, desde la Comisión Directiva de Suma de Voluntades consideramos necesario emitir un mensaje de absoluta claridad, tranquilidad y transparencia.

En primer lugar, queremos ratificar de forma categórica que nuestra institución no se encuentra bajo investigación penal ni forma parte de la red de responsabilidades que se investigan. Nuestra única participación en este proceso es, y seguirá siendo, la de colaborar plenamente con las autoridades judiciales en todo aquello que sea requerido, manteniendo la postura de puertas abiertas que siempre nos ha caracterizado.

En este sentido, informamos que en los últimos días se cumplimentó un procedimiento de verificación y relevamiento formal por parte de las autoridades en nuestras instalaciones. Deseamos transmitir la total tranquilidad de que dicho procedimiento se desarrolló con absoluta normalidad, constatándose el correcto funcionamiento del espacio y sin que se retirara del lugar ningún tipo de elemento, material ni documentación.

Suma de Voluntades nació y creció bajo la premisa de la transparencia absoluta en la administración de sus recursos y el resguardo de la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros. Como construcción colectiva, nuestra institución está firmemente por encima de las individualidades, las especulaciones o las opiniones personales. Nosotros no somos jueces ni nos corresponde convalidar versiones; nuestra única verdad es el trabajo diario en el territorio.

Las realidades de las familias y las infancias a las que acompañamos en nuestra ciudad no se detienen. Por eso, nuestros programas de acompañamiento escolar, actividades deportivas, la entrega de desayunos, meriendas y cenas, y sobre todo, la contención diaria a cada niño y persona que lo necesita, continúan funcionando hoy con la misma rigurosidad, el mismo compromiso y el mismo amor de siempre.

Agradecemos profundamente las muestras de apoyo de nuestros voluntarios y la confianza sostenida de nuestros padrinos, quienes son el verdadero motor de esta obra que nos pertenece a todos.

Con la frente en alto y enfocados en nuestra misión de cuidar y acompañar, seguimos trabajando", expresaron desde la Comisión Directiva y Equipo de Coordinación General de Suma de Voluntades Paraná.

El juez federal de Paraná Leandro Ríos procesó a Rosatelli Foto UNO/Archivo

Los cargos contra Rosatelli

El procesamiento contra Rosatelli es el siguiente: co-autor penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes, agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada, en concurso real con la falsificación ideológica de un documento destinado a acreditar la titularidad de un vehículo automotor (primer hecho), a su vez en concurso real con lesiones graves, agravadas, por el uso de violencia, intimidación y el empleo de un arma de fuego, en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el empleo de armas de fuego, todo ello para preparar, facilitar y ocultar el trasporte del estupefaciente mencionado.

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La medida, que incluye embargos millonarios sobre los bienes de los imputados, alcanza también a los coautores Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri, además de identificar la participación de otros colaboradores en el entramado.