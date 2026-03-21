Rowing y Estudiantes abren el Regional del Litoral con el clásico paranaense.

Comienza este sábado el Torneo Regional del Litoral 2026, uno de los certámenes más importantes del rugby argentino , que inicia su vigésima sexta edición con formato renovado. Al igual que en 2025, se jugará intercalado con el Torneo del Interior y contará con dos niveles de competencia, prometiendo un calendario exigente y un alto nivel de juego desde el arranque.

La fase clasificatoria se extenderá hasta el sábado 24 de octubre, en un fixture sumamente cargado que tendrá acción desde la primera jornada. Los encuentros principales de la fecha inicial están programados desde las 16, con excepción del clásico paranaense, que se jugará una hora más tarde y se roba toda la atención.

El clásico de Paraná será el gran estreno del Torneo Regional 2026

Embed

El duelo entre Rowing y Estudiantes, uno de los enfrentamientos más tradicionales y convocantes de la región, se disputará desde las 17 en el Anexo Deportivo El Yarará del Paraná Rowing Club. Este partido no solo sobresale por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también por tratarse de un cruce que puede marcar el pulso anímico en el inicio del torneo. Con planteles renovados y expectativas altas, tanto el Remero como el CAE buscarán comenzar con una victoria en un certamen que exige regularidad desde el primer compromiso.

En paralelo, el resto de la jornada del Top 10 se desarrollará desde las 16. Santa Fe Rugby Club recibirá a Universitario de Rosario, Old Resian será local ante Gimnasia y Esgrima de Rosario, CRAI enfrentará a Duendes en Santa Fe y en Venado Tuerto se medirán Jockey Club y Jockey de Rosario, en una serie de encuentros que prometen intensidad y buen rugby desde el arranque.

También habrá actividad en la Segunda División, con partidos que completan un sábado cargado de acción en la región. Entre ellos se destacan los cruces entre CRAR y Logaritmo, Provincial frente a Gimnasia de Pergamino, Universitario de Santa Fe ante Los Pampas, Los Caranchos contra La Salle, Alma Juniors frente a Cha Roga Club y Tilcara ante Regatas & Belgrano de San Nicolás.

De esta manera, el Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con todos sus condimentos: tradición, rivalidades históricas y un nivel competitivo que lo posiciona entre los más importantes del país. Y en ese contexto, el clásico paranaense aparece como el gran atractivo de una jornada inaugural que promete emociones fuertes, con un horario diferencial que lo pone en el centro de la escena.