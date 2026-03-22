El tradicional certamen de golf se disputará el 4 de abril, en Semana Santa, con jugadores de todo el país en la cancha del Club Atlético Estudiantes.

La Copa Ciudad de Paraná volverá a poner a la capital entrerriana en el mapa del golf nacional. La tradicional competencia, que se disputará el próximo 4 de abril en el Club Atlético Estudiantes, se jugará bajo la modalidad de 18 hoyos y reunirá a más de un centenar de jugadores de distintos puntos del país en un evento que combina deporte, turismo y tradición en el verde césped del CAE.

Se trata de uno de los torneos más importantes del calendario local, con una fuerte impronta histórica dentro del club y de la ciudad. En el marco de Semana Santa, la competencia se presenta como una oportunidad para atraer visitantes y consolidar a Paraná como una plaza destacada dentro del circuito nacional de golf.

Paraná recibe a la Copa Ciudad en el Club Atlético Estudiantes

golf copa de la ciudad paraná 1 Paraná recibe a la Copa Ciudad en el Club Atlético Estudiantes UNOER/ Alan Barbosa

La actividad será abierta en distintas categorías, lo que permitirá la participación de golfistas con experiencia y hándicap oficial. Como es habitual en este tipo de certámenes, la exigencia deportiva estará acompañada por un entorno natural privilegiado, con una cancha de 18 hoyos que se destaca por su diseño y mantenimiento.

En ese sentido, desde la organización remarcan que el campo de juego del CAE se encuentra en óptimas condiciones y es considerado uno de los mejores del país. Su particularidad radica en que forma parte de un club social, algo poco frecuente dentro del golf argentino, donde predominan los countries o clubes de campo. Además del aspecto competitivo, el torneo también tendrá un fuerte componente turístico.

La llegada de jugadores de provincias como Santa Fe, Buenos Aires y otros puntos del país genera movimiento en la ciudad, especialmente en el sector hotelero y gastronómico de la capital entrerriana. Incluso, se espera la presencia de golfistas que visitarán por primera vez Paraná, atraídos por la propuesta deportiva y el entorno natural que la rodea.

Detalles del torneo en el Club Estudiantes

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El evento contará con el auspicio de entidades vinculadas al turismo y al desarrollo del golf, lo que refuerza su posicionamiento a nivel nacional. A su vez, se prevé la participación de entre 110 y 120 jugadores, un número que marca el interés sostenido por esta competencia a lo largo de los años.

A esto se suma el contexto especial que atraviesa la disciplina dentro del club, que en este 2026 celebra un nuevo aniversario de su subcomisión de golf. Este factor le da un valor simbólico adicional a la competencia, que no solo busca sostener su nivel organizativo, sino también seguir creciendo como punto de referencia dentro del calendario regional del deporte.

Más allá del juego, la jornada estará pensada también para el público en general. Aquellos que se acerquen al predio podrán disfrutar de la vista panorámica de la ciudad, recorrer las instalaciones y vivir de cerca un deporte que continúa creciendo en la región.

En la previa del torneo, Luis Bande, vicepresidente de la subcomisión de golf del CAE, diálogo con UNO y, entre otras cosas, destacó la importancia del evento y su impacto en la ciudad. “Es un clásico de hace muchos años. La Copa Ciudad de Paraná es una vidriera para mostrar lo que tenemos, tanto desde lo deportivo como desde lo turístico”, señaló.

El dirigente remarcó el valor del golf como motor de movimiento a nivel global. “Es un deporte muy ligado al turismo. La gente viaja para jugar, conocer canchas y vivir nuevas experiencias. Paraná tiene una cancha hermosa y eso es un gran atractivo”, explicó.

En relación a las expectativas, Bande aseguró que el torneo mantiene su convocatoria año tras año. “Siempre es un torneo lindo, abierto, donde la ciudad también disfruta. Muchos vienen por primera vez a conocer la cancha y eso suma muchísimo al atractivo de este torneo tan emblemático para todos nosotros”, afirmó.

Luis Bande explicó detalles del torneo en el CAE

golf copa de la ciudad paraná 2 Luis Bande, vicepresidente de la subcomisión de golf del CAE. UNOER/ Alan Barbosa

También subrayó el momento que atraviesa el club en esta disciplina. “Estamos muy bien. Tenemos una escuelita para chicos, una escuela de alto rendimiento y una cancha que está siempre llena. Es un orgullo para nosotros”, indicó.

Por otra parte, destacó la singularidad del predio dentro del país. “No es común tener una cancha de 18 hoyos dentro de un club social. Eso nos da un valor diferencial muy importante”, sostuvo, además agregó: "La cancha está en óptimas condiciones, con la posibilidad de aguantar tranquilamente un campeonato con más de 100 personas”.

Finalmente, invitó tanto a jugadores como al público a ser parte del evento. “El torneo es abierto para observar, siempre viene gente a recorrer la cancha, a disfrutar del lugar. Estamos en un punto privilegiado de la ciudad, a pocos minutos del centro, y eso también ayuda a que más personas se acerquen”, concluyó el vicepresidente.