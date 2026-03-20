Uno Entre Rios | Ovación | Juan Bunge Fabre

El entrerriano Juan Bunge Fabre, citado al Sudamericano M18

El entrerriano Juan Bunge Fabre fue convocado al Sudamericano M18 en Rosario y representará a Argentina en un torneo clave para el desarrollo juvenil del rugby.

20 de marzo 2026 · 16:09hs
El entrerriano Juan Bunge Fabre

El entrerriano Juan Bunge Fabre, citado al Sudamericano M18.

El Campeonato Sudamericano M18 se disputará en el Hipódromo de Rosario los días martes 24 y viernes 27, reuniendo a jóvenes promesas del rugby regional. Argentina participará con dos equipos y enfrentará a Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay en un torneo clave como paso previo hacia los seleccionados mayores.

En ese contexto, la mirada entrerriana encuentra un motivo especial de atención: la convocatoria de Juan Bunge Fabre, jugador del Club Atlético Estudiantes y representante de la Unión Entrerriana de Rugby, quien integra la lista de 52 convocados para conformar los dos seleccionados nacionales.

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Juan Bunge Fabre, el entrerriano que dirá presente en el Sudamericano M18

La presencia de Bunge Fabre en este plantel no es un dato menor. Su inclusión refleja no solo su rendimiento individual, sino también el crecimiento del rugby en Entre Ríos, que continúa aportando jugadores a los procesos nacionales juveniles. Formado en una institución histórica de Paraná, el joven tendrá ahora la oportunidad de medirse ante los mejores de Sudamérica y dar un paso clave en su desarrollo deportivo.

Argentina llega como amplio dominador del certamen, habiendo ganado las últimas seis ediciones desde la implementación del formato M18. Sin embargo, más allá de la búsqueda de un nuevo título, el torneo representa una instancia fundamental para observar y consolidar a las futuras promesas del rugby nacional.

El fixture comenzará el martes 24 con tres encuentros: Chile vs. Uruguay (18), Argentina 1 vs. Argentina 2 (19.40) y Paraguay vs. Brasil (21.10). La segunda jornada, el viernes 27, tendrá una intensa programación desde las 10.30, con partidos más cortos que definirán las posiciones finales.

Para Juan Bunge Fabre, esta convocatoria significa una vidriera inmejorable: competir a nivel internacional, sumar experiencia en un entorno de máxima exigencia y comenzar a construir su camino hacia instancias superiores del rugby argentino. Para el rugby entrerriano, en tanto, es una nueva muestra de que el trabajo formativo sigue dando sus frutos y proyectando talento hacia el ámbito nacional.

Juan Bunge Fabre Sudamericano M18 Estudiantes
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