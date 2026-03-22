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River visita a Estudiantes, en Córdoba, con intenciones de sumar de a tres

Desde las 17.45, River Plate visita a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura. Coudet tiene una duda entre Paez o Freitas.

22 de marzo 2026 · 08:35hs
Sebastián Driussi convirtió de taco para River.

Prensa River.

Sebastián Driussi convirtió de taco para River.

Hoy, desde las 17.45, Estudiantes de Río Cuarto recibe a River por la 12° jornada del Torneo Apertura en el Antonio Candini de la ciudad cordobesa. El Millonario buscará prologar la buena racha del inicio del ciclo de Eduardo Coudet ante un rival que tiene la imperiosa necesidad de sumar para alejarse de los puestos de descenso.

Luego de conocer sus rivales para la Copa Sudamericana, River viaja a Córdoba con el objetivo de sumar la tercera victoria consecutiva de la Era Coudet. Los dos triunfos anteriores, ante Huracán y Sarmiento, acomodaron al Millonario en ambas tablas: marcha quinto en la Zona B con 17 unidades, mientras que en la tabla anual está séptimo, a dos puntos de los puestos de Copa Libertadores.

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El abrazo de Coudet y Ramón Díaz cuando se enfrentaron con Internacional y Vasco da Gama en 2023.

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

En cuanto al equipo, la idea del Chacho es repetir el once por tercer partido consecutivo, aunque todavía tiene una incógnita: la mediapunta. Si bien la idea del entrenador es mantener a Kendry Páez, que recibió la convocatoria para representar a su país en la próxima fecha FIFA, durante la semana probó a Joaquín Freitas en ese sector, de buenos ingresos ante el Globo y el Verde. Juan Fernando Quintero seguiría siendo alternativa desde el banco de suplentes.

river sarmiento
Sebastián Driussi convirtió de taco para River.

Sebastián Driussi convirtió de taco para River.

En el Alberto Candini, con capacidad para 12.000 espectadores, albergará a hinchas de River en condición de neutrales. Quienes deseen asistir, podrán obtener su entrada a cambio de $80.000.

Estudiantes, por su parte, viene de quedarse sin entrenador tras la caída por 1 a 0 ante Belgrano en su casa. Gerardo Toro Acuña, que reemplazó a Iván Delfino y se hizo cargo del equipo en la derrota por 2 a 0 contra Racing, será el DT en un encuentro histórico para el conjunto cordobés y para él, ya que lo describió como “el partido más importante de su vida”.

Probable de Estudiantes (RC)

Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanís y Ramón Ábila.

DT: Gerardo Acuña.

Probable de River Plate

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.

Hora y TV: 17.45 (TNT Sports).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Antonio Cantini.

River Estudiantes Río Cuarto Córdoba
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