Estudiantes se quedó con el clásico paranaense al vencer 30-20 a Rowing.

Estudiantes venció 30-20 a Rowing y se quedó con el clásico paranaense en la jornada inaugural del TRL 2026, en un duelo muy disputado.

La jornada inaugural del Top 10 del Torneo Regional del Litoral (TRL) 2026, disputada este sábado, dejó varias emociones fuertes y resultados ajustados . El momento más destacado se vivió en el clásico paranaense, donde Estudiantes venció a Rowing por 30-20 en condición de visitante, quedándose con la victoria más esperada para su hinchada.

Este triunfo en un partido tan disputado marca un comienzo alentador para los dirigidos por el director técnico Pedro Fontanetto, que lograron imponerse en un clásico histórico y cargado de rivalidad.

Estudiantes derrotó a Rowing y ganó el clásico paranaense

Rowing vs. Estudiantes (2).jpeg Foto: Gentileza/Tercer Tiempo Rugby

El resto de la fecha también estuvo marcado por partidos cerrados y finales de infarto. En Venado Tuerto, el campeón defensor del TRL, Jockey de Rosario, sufrió un duro golpe al caer por 27-26 ante su homónimo de Jockey de Venado Tuerto, que consiguió el try decisivo en la última jugada del encuentro. Los rosarinos parecían encaminarse a la victoria como visitantes, pero la reacción del equipo local en el epílogo desató la alegría de su público y sorprendió a todos los presentes.

En Santa Fe, Duendes sufrió más de lo esperado para doblegar a CRAI por 18-17, mientras que Gimnasia y Esgrima logró imponerse a Old Resian a domicilio por 28-25. Finalmente, Santa Fe RC cerró la jornada con un triunfo contundente ante Universitario de Rosario, venciendo 45-20 como local, en un partido sin mayores sobresaltos.

El clásico paranaense, sin embargo, fue el partido que marcó la jornada. Estudiantes logró controlar los momentos clave del encuentro y aprovechó la experiencia de sus jugadores para superar a Rowing en los instantes finales, asegurando un valioso triunfo fuera de casa que sin dudas le dará confianza para lo que resta del torneo. La intensidad, el juego físico y la presión constante de ambos equipos hicieron que cada punto fuese disputado hasta el último minuto, consolidando la victoria visitante como un verdadero hito del inicio del Top 10 2026.

En la Segunda División, la jornada inaugural también dejó resultados destacados y partidos intensos. Logaritmo derrotó a CRAR por 14-5, mientras que Provincial superó a Gimnasia (P) por 32-5. Universitario (SF) tuvo un contundente triunfo sobre Los Pampas (R) por 48-14, y Los Caranchos vencieron a La Salle 43-16. El encuentro entre Alma Juniors y Cha Roga fue postergado, mientras que Tilcara derrotó a Regatas/Belgrano (SN) por 34-0.

La próxima fecha del TRL se jugará el sábado 11 de abril, con encuentros que prometen seguir ofreciendo partidos de alto nivel: Estudiantes recibirá a Old Resian, Duendes enfrentará a Rowing, Universitario de Rosario jugará ante Jockey de Venado Tuerto, Jockey de Rosario se medirá con CRAI y Gimnasia recibirá a Santa Fe RC. La competencia promete una temporada intensa, con equipos buscando consolidar su lugar en la cima del Top 10 y con encuentros que seguramente se definirán hasta el último minuto, tal como ocurrió en la jornada inaugural.