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Estudiantes se recuperó ante Gimnasia de Mendoza

En el estadio UNO, Estudiantes venció de local 3-0 al Pituco por la fecha 11 del campeonato, encuentro correspondiente a la Zona A.

5 de octubre 2026 · 21:32hs
Estudiantes ganó de local.

Estudiantes ganó de local.

Estudiantes superó 3-0 a Gimnasia de Mendoza en el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Alexander Medina se recuperó en el certamen local y quedó a la expectativa para poder clasificarse a los octavos de final.

Luego de un arranque parejo el elenco cuyano tuvo la primera más clara con Agustín Módica que encaró por la izquierda, ganó en velocidad, pero su remate lo desvió Fernando Muslera.

El Pincha respondió con un pase largo de Bautista Kociubinski para Edwin Cetré cuyo remate cruzado fue desviado por César Rigamonti.

El equipo local controló las acciones y tuvo una más antes del descanso. Baltasar Rodríguez llegó al fondo y mandó un centro que conectó Eros Mancuso y su remate pasó cerca del palo derecho.

En la segunda mitad el ritmo fue intenso con chances para ambos equipos. En los avisos Adolfo Gaich asistió a Burgos que mano a mano con Rigamonti la tiró afuera.

El ida y vuelta continuó y Guido Carrillo tuvo su chance, pero al querer ganar de arriba golpeó su cabeza con la de Módica. Los dos jugadores debieron ser atendidos.

La respuesta de Gimnasia fue por medio de Esteban Fernández pudo romper el cero, pero respondió otra vez Muslera y luego Bautista Kociubinski despejó sobre la línea.

Acto seguido Carrillo tuvo revancha ya que Diego Mondino lo tomó de la camiseta dentro del área y Yael Falcón Pérez sancionó penal. Cetré se hizo cargo y con un potente remate abrió el marcador.

El conjunto local ganó en confianza y su rival fue por el empate. El equipo mendocino quedó mal parado atrás y en una ráfaga el Pincha amplió su diferencia con un doblete de Fabricio Pérez.

El triunfo de Estudiantes de La Plata se acerca a la zona de clasificación a los octavos de final. Es noveno y está a cuatro puntos del último que hoy se estaría metiendo en los playoffs, Independiente, que tiene las mismas unidades que Gimnasia de Mendoza.

Lo que sigue para Estudiantes y Gimnasia de Mendoza

En la próxima fecha Estudiantes de La Plata visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero este sábado desde las 17. Mientras que Gimnasia de Mendoza recibirá a Newell’s el lunes a partir de las 18, en el cotejo que bajará el telón de la jornada 12.

Estudiantes Gimnasia de Mendoza Torneo Clausura La Plata
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