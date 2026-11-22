Una joven resultó lesionada luego de que el automóvil en el que viajaba como acompañante impactara contra un árbol.

Una joven de 19 años resultó lesionada y debió ser trasladada al Hospital Felipe Heras luego de que el automóvil en el que viajaba como acompañante impactara contra un árbol. El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Isidoro Blaisten y Campo de los Deportes, en Concordia.

De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas por personal de la Comisaría Primera, el incidente fue protagonizado por un vehículo Ford Fiesta que circulaba por calle Isidoro Blaisten en sentido este-oeste. Por causas que aún se tratan de establecer, la conductora perdió el control del rodado y terminó colisionando contra un árbol ubicado sobre la vereda sur.

Una joven fue hospitalizada

En el automóvil se trasladaban dos jóvenes, siendo una de ellas menor de edad. Producto del impacto, la acompañante, de 19 años, manifestó dolor en una de sus piernas, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia que la derivó al Hospital Felipe Heras para su correspondiente evaluación clínica.

En el lugar se labraron las actuaciones de rigor y las autoridades policiales aguardan el informe médico oficial a fin de determinar el carácter de las lesiones sufridas por la joven.