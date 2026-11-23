La 42ª edición de la Fiesta de la Artesanía será del 4 al 8 de febrero de 2027 y ya tiene ocho artistas confirmados

La 42ª edición de la Fiesta de la Artesanía será del 4 al 8 de febrero de 2027 y ya tiene ocho artistas confirmados

La Fiesta Nacional de la Artesanía 2027 de Colón confirmó a Luciano Pereyra para el domingo 7 de febrero y se suma a una grilla que ya incluye a Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Lucas Sugo, Damas Gratis y Ráfaga. La 42ª edición se realizará del jueves 4 al lunes 8 de febrero en el Centro para el Desarrollo de Colón (en San Martín y Ruta 135).

Jueves 4: Los Nocheros y la Banda de la Policía de Entre Ríos, con entrada libre y gratuita. Viernes 5: Soledad Pastorutti. Sábado 6: Lucas Sugo. Domingo 7: Luciano Pereyra. Lunes 8: Ráfaga. También fue confirmada Damas Gratis, liderada por Pablo Lescano, aunque aún no se informó su fecha. También están mencionados El Plan de la Mariposa y Los Auténticos Decadentes, aún sin días definidos.

La organización prevé difundir en las próximas semanas más detalles de la programación y las entradas.

Exposición de piezas

El evento combina la exposición y comercialización de piezas artesanales con una programación de espectáculos musicales que convoca cada año a visitantes de distintos puntos del país y de la región. Tal y como anunciaron desde la organización, éste será el año de la Cerámica.

Además de la grilla de espectáculos, artesanos de todo el país se dan cita en Colón durante lo que dura la fiesta

En los próximos días se informarán los valores de las entradas, las modalidades de venta y los horarios oficiales de cada jornada.