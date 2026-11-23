La Fiesta Nacional de la Artesanía 2027 de Colón confirmó a Luciano Pereyra para el domingo 7 de febrero y se suma a una grilla que ya incluye a Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Lucas Sugo, Damas Gratis y Ráfaga. La 42ª edición se realizará del jueves 4 al lunes 8 de febrero en el Centro para el Desarrollo de Colón (en San Martín y Ruta 135).
Fiesta de la Artesanía 2027: Luciano Pereyra se sumó a la grilla
La 42ª edición de la Fiesta de la Artesanía será del 4 al 8 de febrero de 2027 y ya tiene ocho artistas confirmados
La grilla confirmada
Jueves 4: Los Nocheros y la Banda de la Policía de Entre Ríos, con entrada libre y gratuita. Viernes 5: Soledad Pastorutti. Sábado 6: Lucas Sugo. Domingo 7: Luciano Pereyra. Lunes 8: Ráfaga. También fue confirmada Damas Gratis, liderada por Pablo Lescano, aunque aún no se informó su fecha. También están mencionados El Plan de la Mariposa y Los Auténticos Decadentes, aún sin días definidos.
La organización prevé difundir en las próximas semanas más detalles de la programación y las entradas.
Exposición de piezas
El evento combina la exposición y comercialización de piezas artesanales con una programación de espectáculos musicales que convoca cada año a visitantes de distintos puntos del país y de la región. Tal y como anunciaron desde la organización, éste será el año de la Cerámica.
En los próximos días se informarán los valores de las entradas, las modalidades de venta y los horarios oficiales de cada jornada.