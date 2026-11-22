En un operativo contra el narcomenudeo, se secuestró en Federación 98 envoltorios de cocaína. En el allanamiento también se secuestraron otros elementos.

Durante un allanamiento policial realizado este domingo en la ciudad de Federación permitió secuestrar 98 envoltorios de cocaína en el marco de una investigación por narcomenudeo, informe fuentes oficiales.

El procedimiento tuvo lugar durante la mañana y estuvo a cargo de efectivos de la División Drogas Peligrosas Federación, quienes contaron con la colaboración de la Guardia Especial para concretar el allanamiento enmarcado en la Ley Provincial Nº 10.566 de Microtráfico .

Además de las dosis de estupefacientes, los uniformados incautaron un teléfono celular , una motocicleta y otros elementos considerados de interés para el avance de la causa judicial.

Según se precisó desde la fuerza, el operativo concluyó sin personas detenidas, aunque una persona quedó debidamente identificada y supeditada a la investigación. La medida judicial fue ordenada por el Juzgado de Garantías a cargo del doctor Sergio Rondoni Caffa, con intervención de la fiscal doctora Josefina Peñón.