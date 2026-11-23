El festival reunió a más de 50 artistas en cuatro escenarios durante dos jornadas en el Parque de la Ciudad

El folklore argentino tuvo su gran celebración en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el 21 y 22 de noviembre, el Parque de la Ciudad fue escenario de la primera edición de República Folklore, un festival que convocó a 70.000 personas y reunió a más de 50 artistas en cuatro escenarios.

Con dos jornadas de música, encuentros y una programación que combinó referentes históricos con nuevas generaciones, la propuesta se consolidó como un nuevo espacio para celebrar la identidad musical del país y anunció su regreso en 2027.

La convocatoria alcanzó a 35.000 asistentes por día, que participaron de una experiencia con más de 12 horas de música en cada jornada. La magnitud del encuentro permitió llevar el folklore a una escala inédita en Buenos Aires y reunir en un mismo espacio a músicos, agrupaciones y públicos de distintas edades y procedencias.

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Uno de los rasgos distintivos del festival fue la diversidad de su programación. Los grandes nombres del género compartieron escenario con artistas emergentes y nuevas voces, en una propuesta que buscó mostrar la amplitud de la música folklórica argentina y su capacidad para renovarse sin perder el vínculo con sus raíces.

El encuentro también tuvo un fuerte sentido federal. La presencia de artistas de distintas provincias y estilos permitió poner en diálogo las diferentes expresiones musicales que forman parte del folklore nacional. Así, el festival se convirtió en un punto de reunión para un movimiento artístico que encuentra en la diversidad una de sus principales fortalezas.

Uno de los momentos más destacados de ambas jornadas llegó con La Selección, una formación especial integrada por artistas que habían participado del festival. Como sorpresa de cada noche, músicos de distintas generaciones y regiones del país subieron juntos al escenario principal para interpretar clásicos del cancionero popular.

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La propuesta de La Selección fue mucho más que un cierre musical. El encuentro de referentes históricos y nuevas figuras representó el espíritu de República Folklore: construir una celebración colectiva en la que las distintas voces del género pudieran encontrarse y compartir una misma identidad. La imagen de tantos artistas reunidos sobre el escenario se convirtió en una de las postales más significativas de esta primera edición.

Con cuatro escenarios y una producción de gran despliegue, el festival también buscó ofrecer una experiencia que trascendiera los conciertos individuales. La propuesta convocó a familias, jóvenes y seguidores históricos del género, en un encuentro intergeneracional que mostró el interés que continúa despertando el folklore entre públicos diversos.

La respuesta de los asistentes y la participación de más de 50 artistas marcaron el balance de un debut que superó las expectativas de convocatoria. La organización destacó la unión de todo el movimiento folklórico argentino como uno de los principales logros de esta primera edición, que permitió compartir tradiciones, repertorios y nuevas búsquedas musicales.

Al finalizar las dos jornadas, República Folklore anunció que tendrá una segunda edición en 2027. La confirmación abre la posibilidad de darle continuidad a un espacio que busca instalarse en la agenda musical de Buenos Aires y ampliar el lugar del folklore dentro de los grandes encuentros culturales de la ciudad.