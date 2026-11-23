Las importaciones vía courier bajaron en octubre pero ya superaron los US$1.000 millones en lo que va del año.

Las importaciones vía courier bajaron en octubre pero ya superaron los US$1.000 millones en lo que va del año.

Las compras de los argentinos al exterior a través del sistema courier bajaron levemente en octubre, pero ya superaron los US$1.000 millones en lo que va del año , según detalló la consultora Analytica con base en datos del INDEC.

El reporte reflejó que el gasto en importaciones de particulares en el décimo mes del año alcanzó los US$104 millones, y quedó US$1 millón por debajo de septiembre (US$105 millones).

Al analizar la cifra alcanzada durante octubre, desde Analytica señalaron que “es el octavo mes consecutivo por encima de los US$100 millones”, aunque el monto viene bajando desde el pico de US$125 millones de junio.

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Frente a octubre de 2025, la suba fue de 12,2%, por encima del 2,8% de septiembre. Además, la consultora precisó que “el dato contrasta con las importaciones de bienes de consumo durables y semidurables, que cayeron un 19,4% interanual”.

Al respecto, puntualizó que “por cada US$100 que ingresaron por la vía tradicional de estos tipos de productos en octubre, ingresaron US$25 de importaciones vía courier, contra US$18 de hace un año”.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, las importaciones sumaron US$1.064 millones, un aumento del 53,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra es US$170 millones más que la suma alcanzada durante todo el año pasado, cuando las compras totalizaron US$894 millones.

El servicio puerta a puerta crece sostenidamente en la Argentina y la consultora indicó que el año cerraría con importaciones acumuladas “por encima de los US$1.250 millones”, por lo que la perspectiva es que este año termine con un ingreso récord.

Actualmente, el peso máximo de los paquetes o pieza postal para comprar vía courier es de 50 kg, de acuerdo a lo dispuesto a principios del 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Requisitos para las compras