Un hombre de 73 años fue detenido tras impactar a joven ciclista de 14 años y darse a la fuga en Concordia. También chocó a otros autos.

El joven ciclista, que fue impactado por el automovilista, sufrió traumatismos y escoriaciones leves.

Personal de Comisaría Sexta de Concordia intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de Avenida Eva Perón y J. J. Mega, donde un adolescente de 14 años que circulaba en bicicleta fue colisionado por una camioneta cuyo conductor se retiró del lugar.

Como consecuencia del impacto, el ciclista resultó lesionado y fue trasladado hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat para su correspondiente atención médica. Posteriormente se informó que presentaba traumatismos y escoriaciones de carácter leve.

Tras el siniestro, personal policial inició la búsqueda del vehículo involucrado. Durante su desplazamiento, la camioneta habría protagonizado otras colisiones con vehículos en jurisdicción de Comisaría Tercera y de la zona céntrica de la ciudad.

Localizado el automovilista de Concordia

Finalmente, el rodado fue localizado e interceptado por personal del Comando Radioeléctrico, que logró identificar a su conductor, un hombre de 73 años.

Informado el fiscal en turno, Dr. Tscherning, dispuso la retención del vehículo, la correcta identificación del conductor y la realización de las actuaciones correspondientes.

Asimismo, personal de Comisaría Tercera y del Comando Radioeléctrico realizó las actas de constatación de los restantes vehículos que habrían resultado afectados.